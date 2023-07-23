|
Hayat

Alçak saldırı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İsveç'e misilleme: 'Özel temsilcilik' statüsü askıya alındı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırılar sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) harekete geçti. Teşkilattan yapılan yazılı açıklamada "Teşkilat ile Kur'an-ı Kerim ve diğer İslami sembollere hakaret edilen bir devlet arasındaki resmi statünün gözden geçirilmesine" dönük karar uyarınca İsveç'in İslam İşbirliği Teşkilatı Özel Temsilciliği statüsünün askıya alındığı belirtildi.

19:11 . 23/07/2023 Pazar
AA
İsveç'in İslam İşbirliği Teşkilatı nezdindeki "özel temsilcilik" statüsü askıya alındı.

İsveç'in İslam İşbirliği Teşkilatı nezdindeki "özel temsilcilik" statüsü askıya alındı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsveç'in "özel temsilcilik" statüsünü askıya aldı.

Teşkilattan yapılan yazılı açıklamada İİT İcra Komitesinin 2 Temmuz 2023'te gerçekleştirdiği olağanüstü toplantısında alınan kararların hayata geçirilmeye başlandığı belirtildi.

Bu doğrultuda, söz konusu toplantıda alınan, "İİT Genel Sekreterliği ile Kur'an-ı Kerim ve diğer İslami sembollere hakaret edilen bir devlet arasındaki resmi statünün gözden geçirilmesine" dönük karar uyarınca İsveç'in İİT Özel Temsilciliği statüsünün askıya alındığı kaydedildi.

Açıklamada, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'nın söz konusu kararı, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'e ilettiği ifade edildi.

İİT Genel Sekreteri, teşkilat üyesi bazı ülkelerin, İslami değerlere yönelik mükerrer saldırıları protesto için aldığı kararları memnuniyetle karşıladı ve tüm üye ülkeleri bu tür eylemlere karşı pozisyonlarını ifade edecek adımlar atmaya çağırdı.

İİT olağanüstü toplantı için hazırlanıyor

Kur'an-ı Kerim'in ayaklar altına alınması, Hazreti Muhammed'e ve İslami sembollere hakaret edilmesinin sıradan İslamofobi olayları olmadığını vurgulayan Genel Sekreter Taha, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından yakın zamanda kabul edilen "ayrımcılığa ve şiddete teşvik eden dini nefretle mücadele" kararına uymanın önemine işaret etti.

Açıklamada, İİT'nin bu saldırıları görüşmek ve gereken kararları almak için en kısa zamanda dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı düzenlemek için hazırlıklarını sürdürdüğü bilgisi verildi.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırılar

İsveç'te yaşayan Irak asıllı Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.



#İslam İşbirliği Teşkilatı
#İsveç
#Kur'an-ı Kerim
#Saldırı
#Salwan Momika
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kamu borç yapılandırma son gün 31 Temmuz