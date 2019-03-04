Ali usta 77 yıldır çelik dövüyor

Kent merkezine 44 kilometre uzaktaki 2 bin 600 nüfuslu mahallede, zanaatın “en kıdemlisi” olarak gösterilen 87 yaşındaki Ali Ulukuş, evlerinin altındaki 30 metrekarelik dükkanında geleneksel yöntemlerle üretime devam ediyor.

Henüz 10 yaşında dedesi ve babasının yanında başladığı mesleğini 77 yıldır sürdüren Ulukuş, sabah kapısını açtığı atölyesinde ilk olarak o gün yapacağı bıçak için çelik kesiyor.

ALIŞTIK ÇELİK TOZUNA

Ali Ulukuş, 77 yıllık mesaisini şöyle anlatıyor:

“İşi babamdan öğrendim, o da babasından öğrenmiş. Hala dedemden kalan malzemeleri kullanıyorum. Ata mesleğimi devam ettirmeye çalışıyorum. Tek bildiğimiz iş bu. O yüzden değerini bilmek gerekiyor. 77 yıldır bıçak dövüyorum. Bir gün olsun ‘of’ demedim. Alıştık bir kere çelik tozuna, bırakamıyorum.”

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