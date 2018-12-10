Hayat Alkol yasaklansın diyen Erkan Petekkaya Bu illetten çok çektim
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Alkol yasaklansın diyen Erkan Petekkaya: Bu illetten çok çektim

Erkan Petekkaya, verdiği bir röportajda kullandığı "Acilen alkol ve sigaranın yasaklanması gerektiğini düşünüyorum" cümlelerine açıklık getirerek, "Ben o sözleri bir temenni olarak, aynı zamanda bir eş ve bir baba olarak söyledim. Ben bu alkol illetinden çok çektim" dedi.

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Erkan Petekkaya, alkol ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Erkan Petekkaya, alkol ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Oyuncu Erkan Petekkaya, bir röportajında "Acilen satışı yasaklansın dediğiniz şey nedir?" sorusunu "Alkol ve sigara" olarak yanıtlamıştı. Söylediği sözlere açıklık getiren oyuncu Petekkaya, Ben o sözleri temenni olarak söyledim" dedi.

Petekkaya: Alkol illetinden çok çektim

47 yaşındaki oyuncu Erkan Petekkaya verdiği bir röportajda, alkol ve sigaranın acilen yasaklanması gerektiği görüşünü dile getirmiş ve bu açıklamaları bir anda sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Petekkaya, Vakitsiz Horoz'a yaptığı özel açıklamada o sözlerin kendisinden çıktığını ancak yanlış anlaşıldığını söyledi.Oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Ben o sözleri bir temenni olarak, aynı zamanda bir eş ve bir baba olarak söyledim. Ben bu alkol illetinden çok çektim. Örnek olmamız gereken gençleri, alkolden ve sigaradan uzak tutmak için sarf ettiğim sözler sanki ben bağnazca alkole ve sigaraya karşıymışım da bu sözleri onun için söylemişim gibi algılandı. Nasıl ki savaşlar olmasın, dünyada çocuklar açlıktan ölmesin, herkes refah içinde yaşasın gibi temennilerimiz varsa benimki de öyle bir temenniydi aslında. Röportajı telefondan yaptı ve belki de 'Alkol ve sigaradan uzak durulsun' şeklinde söylemem gerekirdi. Böylesine insani bir cümleyi alıp içine siyaset ve dini katıp yorumların yapılmasına son derece üzüldüğümü belirtmek isterim."

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