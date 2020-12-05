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Hayat Almanyada vefat eden yaşlı kadından komşularına 6 milyon euro bağış
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​Almanya’da vefat eden yaşlı kadından komşularına 6 milyon euro bağış

Almanya’da vefat eden yaşlı kadından komşularına 6 milyon euro bağış

Almanya’nın Hessen eyaletinde yer alan Waldsolms komününde yaşayan ve geçen yıl hayatını kaybeden Renate Wedel adlı yaşlı kadının topluluğun sakinlerine 6.2 milyon euro bağışladığı öğrenildi.

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Yerel belediyenin web sitesinde bildirildiği üzere 1975 yılında Waldsolms’a yerleşen o zamandan bu yana orada yaşayan ve geçen yıl vefat eden Wedel’in topluluğun sakinlerine 6.2 milyon euro (yaklaşık 58 milyon TL) bağış yaptığı ortaya çıktı.

Wedel’in düzenlediği vasiyetnamede yer alan mirasın bir banka hesabı, hisse senetleri, değerli eşyalar, ev ve mülkten oluştuğu anlaşıldı.

Hayatını kaybeden Renate Wedel. Fotoğraf: CNN

Para kamu tesislerine ve alt yapıya harcanacak

Hessenschau televizyonuna konuşan komün belediye başkanı Bernd Heine ilk başta bağışlanan miktara inanmadığını itiraf etti:

“İlk önce rakamda bir virgül eksik olduğunu düşünmüştüm” diyen Heine, paranın bisiklet yolları, yüzme havuzu, kreş gibi kamu tesislerine ve altyapıya harcanacağını sözlerine ekledi.

Renate Wedel’in eşi Alfred ile birlikte 1975’te Waldsolms’a yerleştiği, eşinin 2016’daki vefatından sonra Frankfurt’ta huzurevinde yaşadığı ve geçen yıl 81 yaşında hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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