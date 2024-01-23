



Türkiye, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu heyecanla takip ediyor. Gezeravcı, Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan "İlk İnsanlı Uzay Misyonu" kapsamında, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) görevi boyunca Türkiye ile en az 7 kez iletişime geçecek. Bu kapsamda ilk bağlantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapıldı. Gezeravcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüntülü konuşmada planlı takvim dahilinde deneylerine başladığını ifade etti.

YER ÇEKİMSİZ ORTAM SENİ NASIL ETKİLİYOR?

Görevi boyunca tüm bu deneyleri tamamlayıp sonuçları beraberinde ülkemize getirmek üzere kayıt altına alacağını kaydeden Gezervacı, "Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki ortama çok hızlı şekilde uyum sağladım. Çalışmalarıma planlandığı şekilde devam ediyorum" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Dünyadan yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta yer çekimsiz ortamdasın. Bu durum seni nasıl etkiliyor" sorusuna Gezeravcı şöyle cevap verdi: "Vücudumuzda uzaya çıktığımız ilk andan itibaren bazı belirgin değişiklikleri hemen hissetmeye başladık. Dolaşım, kas ve iskelet sistemi başta olmak üzere tüm vücudumda bunu hissediyorum. Basınç değişikliği nedeniyle görme bozuklukları oluşabiliyor. Çok şükür şu ana kadar bende hiçbir emare yok." İnsanlı ilk uzay misyonunun bilime önemli katkılarda bulunacağını ifade eden Erdoğan, "İnsanlı ilk uzay misyonumuzun bir bilim misyonu olması bizim için çok değerli. Orada çok farklı alanlarda gerçekleştireceğin deneylerin başarıyla tamamlanmasını ümit ediyorum." dedi.

YENİ BİR DÖNEMİN KAPISINI ARALADIK

Ülke tarihindeki bu ilk ve çok önemli vazifeyi yerine getirmek için çıktığı yolda Gezeravcı’ya başarılar dileyen Erdoğan, "Milli Uzay Programımız kapsamında gerçekleştirdiğin bu kritik görevle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimize ilham kaynağı oldun. Senin seyahatinle birlikte uzay çalışmalarında da artık yeni bir dönemin kapısını araladık. Sen ilk astronotumuz oldun ama son olmayacaksın. Belki pek çok evladımız bu alana yönelecek, senin izinden gidecek"

diye konuştu. Erdoğan Gezeravcı'ya başarılar dilerken Gezeravcı, "İnşallah görevimi başarıyla tamamlayıp sizinle buluşmak ve emanet ettiğiniz al bayrağımızı teslim etmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

İlk deney 'tuz gölü bitkisi'

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk deneyi kapsamında, tuz stresine maruz bırakılan bitkileri araştıracak. Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk deneyi tuz stresine maruz bırakılan bazı bitkilerin araştırılması olarak belirlendi. Ege Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. İsmail Türkan, Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday ve Doç. Dr. Barış Uzilday'ın proje yöneticisi olduğu deneyin adı, "Ekstrem Halofit olan Schrenkiella Parvulanın Tuz Stresine Verdiği Yanıtların Uzay Ortamında Araştırılması" olarak duyuruldu.







