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Hayat

Alper Gezeravcı uzaydan fotoğraf paylaştı: Yüzümüzdeki mutluluk bu şekilde yansımış

Türkiye'nin ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonunda astronot arkadaşları ile mutlu oldukları ana ait fotoğraf paylaştı. Paylaşımının altına Gezeravcı, "Kapsülümüz kenetlenme limanına eriştikten kısa bir süre sonra yüzümüzdeki mutluluk, astronot arkadaşlarımızın kameralarına bu şekilde yansımış" dedi.

19:40 - 23/01/2024 Salı
DHA
Astronot Alper Gezeravcı kapsülden 'mutluluk' fotoğrafı paylaştı.
Astronot Alper Gezeravcı kapsülden 'mutluluk' fotoğrafı paylaştı.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, uzaya çıkmasının ardından kapsüllerinin kenetlenme limanına eriştikten kısa bir süre sonra fotoğraf çekindi. Fotoğraf karesinde, Gezeravcı ve diğer astronot arkadaşları ile yüzlerindeki mutluluk görünüyor.

Sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşan Gezeravcı,
"Kapsülümüz kenetlenme limanına eriştikten kısa bir süre sonra yüzümüzdeki mutluluk astronot arkadaşlarımızın kameralarına bu şekilde yansımış. Uluslararası Uzay İstasyonu, farklı ülkelerden astronotları bir araya getirerek küçük bir dünya oluştururken evrene ışık tutmak için gerçekleştirilen birçok deneye de ev sahipliği yapıyor"
diye konuştu.




#Alper Gezeravcı
#Uzay
#Astronot
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