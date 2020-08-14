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Hayat Aman dikkat 20 liralık internet paketi için 26 bin lirasını kaptırdı
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Aman dikkat: 20 liralık internet paketi için 26 bin lirasını kaptırdı

Telefon ve mobil dolandırıcıları her gün yeni yöntemler geliştirerek vatandaşları dolandırmaya devam ediyor. Parasını kaptıran son mağdur vatandaş Samsunlu M.Ö oldu. Sosyal medyada yer alan ve GSM operatörünün adını taşıyan linkten internet paketi satın almak isteyen M.Ö., 26 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. M.Ö., “20 TL’ye 20 GB internet paketi almak istedim, 26 bin TL dolandırıldım” dedi.

Haber Merkezi DHA
26 bin lirasını kaptıran mağdur vatandaş, suç duyurusunda bulundu.
26 bin lirasını kaptıran mağdur vatandaş, suç duyurusunda bulundu.

Samsun’da yaşayan M.Ö, Facebook'ta gördüğü ve GSM operatörüne ait olduğunu zannettiği linki açıp, 20 TL’ye 20 GB internet paketi satın almak istedi. Linkte yer alan forma kredi kartı bilgilerini yazan M.Ö., iddiasına göre 26 bin lira dolandırıldı.

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"Zararım çok büyük"

Adliyeye giderek, savcılığa suç duyurusunda bulunan M.Ö., “Facebook üzerinden GSM operatörünün sitesine girerek, direk kart bilgilerimi girdim ve bir anda ekran gitti. Kredi kartımdan 9 bin TL, maaş hesabımdan 9 bin TL çekilerek eksi bakiyeye geçiş yapıldı. Ardından kredi çekilerek eksi bakiye artıya çevrildi. Toplam da 26 bin TL zarar ettim" diye konuştu.

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Şikayetçi oldu

GSM operatörünün internet sitesinin bire bir aynısını yaptıklarını belirten mağdur vatandaş, "Benim amacım internet paketi almaktı, 20 TL’ye 20 GB internet paketi almak istedim. Savcılığa şikayetçi oldum. Telefonum şu anda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde” dedi.

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