Aman dikkat: 20 liralık internet paketi için 26 bin lirasını kaptırdı

Samsun’da yaşayan M.Ö, Facebook'ta gördüğü ve GSM operatörüne ait olduğunu zannettiği linki açıp, 20 TL’ye 20 GB internet paketi satın almak istedi. Linkte yer alan forma kredi kartı bilgilerini yazan M.Ö., iddiasına göre 26 bin lira dolandırıldı.

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"Zararım çok büyük"

Adliyeye giderek, savcılığa suç duyurusunda bulunan M.Ö., “Facebook üzerinden GSM operatörünün sitesine girerek, direk kart bilgilerimi girdim ve bir anda ekran gitti. Kredi kartımdan 9 bin TL, maaş hesabımdan 9 bin TL çekilerek eksi bakiyeye geçiş yapıldı. Ardından kredi çekilerek eksi bakiye artıya çevrildi. Toplam da 26 bin TL zarar ettim" diye konuştu.

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Şikayetçi oldu

GSM operatörünün internet sitesinin bire bir aynısını yaptıklarını belirten mağdur vatandaş, "Benim amacım internet paketi almaktı, 20 TL’ye 20 GB internet paketi almak istedim. Savcılığa şikayetçi oldum. Telefonum şu anda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde” dedi.