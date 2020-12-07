‘En küçük’ kadın esnaf kepenk kapattı: Yardımına komşusu yetişti

Eşinden 4 yıl önce ayrılan ve kendisi gibi doğuştan boy kısalığı bulunan iki kızına hem annelik hem de babalık yapan 34 yaşındaki Selda Çetinkaya memleketi Amasya’nın Merzifon ilçesinde bir yıl önce çiğ köfte, ızgara köfte ve çay sattığı bir iş yeri açtı. İlk aylarda iyi olan kazancı korona virüs salgınının da etkisiyle azalan genç kadın, bu duruma daha fazla dayanamayarak iş yerinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

Aynı sokaktaki esnaf arkadaşı yardımcı oldu

Biri skolyoz hastası olan 9 ve 12 yaşlarındaki kızlarının eğitimi ile yaşlı annesi için ayakta kalıp çalışması gereken komşusunun bu durumunu gören aynı sokaktan Fatih Alkoç kendisine ait kombi servisinde çalışmayı teklif etti. Alkoç’un iş yerinde çalışmaya başlarken sonlanmasını umutla beklediği salgının ardından yeniden kendi işinin başına geçmeyi hayal eden Çetinkaya, “İnşallah salgın geçer. Ben de dükkanımı yeniden açarım” dedi.

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Dayanışma örneği gösteren Alkoç ise, “Selda şu anda bizimle beraber çalışıyor. İnşallah ilerleyen günlerde işlerin düzelmesiyle onu kendi iş yerinde görmek istiyoruz” diye konuştu.

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