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Amerika'daki serum fiyatlarını eleştiren Demet Akalın: Hastanelerimiz kıymetli

Amerika'da tatil yapan şarkıcı Demet Akalın, acilde serum taktırma ücretinin 12 bin dolar olmasını eleştirerek Türkiye'deki sağlık çalışanlarını övdü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Amerikadaki serum fiyatlarını eleştiren Demet Akalın: Hastanelerimiz kıymetli
Demet Akalın

Demet Akalın, Amerika'nın farklı eyaletlerine seyahat ederek tatil yaptı.

Sağlık alanında oldukça pahalı olan Amerika, Demet Akalın'ın da bu noktada eleştirilerinin odağında oldu.

Acil bir sağlık durumu olduğunda dudak uçuklatan fiyatlarla tedavi imkanı sunan Amerika'daki serum fiyatını eleştiren Demet Akalın, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

SERUM 12 BİN DOLAR

Paylaşımında bir serum taktırmanın 12 bin dolar olduğunu ifade eden Demet Akalın, Türkiye'deki sağlık çalışanlarının çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Demet Akalın'ın paylaşımında, "Amerika'da acile girsen de serum taktırmak 12 bin dolar! Onun için diyeceğim o ki, doktor, hemşireler, bakıcılar, hastanelerimiz kıymetli…" dedi.

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