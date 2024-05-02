|
Hayat

Anadolu Ateşi’nden 25. yıla özel gösteri

Türkiye'nin öncü dans topluluklarından Anadolu Ateşi, 25. yılını özel bir stadyum gösterisiyle kutlamaya hazırlanıyor.

04:00 - 2/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:33 - 2/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

BWO Entertainment & Dolmabahçe AŞ. işbirliğiyle JRO Yatırım ana sponsorluğunda organize edilen gösteri 2 Haziran’da Beşiktaş Stadyumu'nda gerçekleşecek. Anadolu Ateşi’nin Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, stadyum gösterisi için çok özel bir sahne hazırladıklarını belirterek, “Türkiye’de ilk kez göreceğiniz sahne teknikleri kullanılacak. Bizim kendi geliştirdiğimiz aynalar sistemiyle özel bir ışık sistemi kuracağız. Sonsuz uzamlar oluşturan lazerlerle yapılan holografik bir görsel şölen hazırlamaktayız” dedi. Anadolu Ateşi Özel Stadyum Gösterisi’nin biletleri Bubilet, Biletinial, Iticket, Passo ve Biletix’ten edinilebilecek.



#Anadolu Ateşi
#Aktüel
#Sanat
#Dans
39 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
EYT'den emekli olamayanlara yeni emeklilikl var mı, gelecek mi? 1800, 3600, 4500, 5400 prim günle emeklilik şartları neler?