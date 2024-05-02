Anadolu Ateşi’nden 25. yıla özel gösteri

BWO Entertainment & Dolmabahçe AŞ. işbirliğiyle JRO Yatırım ana sponsorluğunda organize edilen gösteri 2 Haziran’da Beşiktaş Stadyumu'nda gerçekleşecek. Anadolu Ateşi’nin Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, stadyum gösterisi için çok özel bir sahne hazırladıklarını belirterek, “Türkiye’de ilk kez göreceğiniz sahne teknikleri kullanılacak. Bizim kendi geliştirdiğimiz aynalar sistemiyle özel bir ışık sistemi kuracağız. Sonsuz uzamlar oluşturan lazerlerle yapılan holografik bir görsel şölen hazırlamaktayız” dedi. Anadolu Ateşi Özel Stadyum Gösterisi’nin biletleri Bubilet, Biletinial, Iticket, Passo ve Biletix’ten edinilebilecek.