Hayat Anadolunun 8 bin 500 yıllık ilk müzik aleti Bilecikte bulundu
KÜLTÜR SANAT

Anadolu’nun 8 bin 500 yıllık ilk müzik aleti Bilecik’te bulundu

Bilecik’in Bahçelievler mahallesindeki 9 binlik kalıntıların bulunduğu kazı alanında 8 bin 500 yıl öncesine ait kemik bir müzik aleti gün yüzüne çıkarıldı. Yakın zamanda Bilecik Arkeoloji Müzesinde sergilenmeye başlayacak kemik obje Anadolu’nun bilenen ilk müzik enstrümanı olabileceği belirtiliyor.

Haber Merkezi İHA
Anadolu’nun 8 bin 500 yıllık ilk müzik aleti Bilecik’te bulundu
Uzmanlar obje için 'flüt ya da düdük denebilecek' ifadelerini kullandı.

Mahallede yaşayan bir kişinin, boş arazide gördüğü seramik parçalarını Arkeoloji Müzesine bildirmesi sonucu önceki yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bilecik Belediyesince imzalanan protokol kapsamında, Valilik ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğü’nün desteğiyle bölgede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Kazılarda, 9 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edilen 11 insan iskeleti, siyez buğdayı, gernik buğdayı, ekmeklik ve makarnalık buğday, arpa, mercimek ile karaburçak gibi tohum kalıntıları bulundu.
Kazılarda, 9 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edilen 11 insan iskeleti, siyez buğdayı, gernik buğdayı, ekmeklik ve makarnalık buğday, arpa, mercimek ile karaburçak gibi tohum kalıntıları bulundu.

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DELİKLERİN BİR TANESİ KIRIK

BŞEÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan, konuyla ilgili açıklamasında, Batılı tanımlamayla flüt ya da düdük denebilecek objenin bir tarafında iki, diğer tarafında ise bir tane, çapları 1 santimetreden daha küçük delikler bulunduğunu belirtti. Doç. Dr. Fidan, "Deliklerin bir tanesi kırıldığı için kullanım dışı kalan üflemeli çalgı günümüzden 8 bin 500 yıl öncesine tarihlenen bir avlu dolgusu içerisinde bulundu. Söz konusu eserin restorasyon süreci ve iz analizlerinin ardından kullanımına ilişkin çalışmaların da gerçekleştirilmesi planlamaktadır. Türk dünyasında da bilinen bu müzik aleti tipi, Kaşgarlı Mahmud’un Divan-ı Lügati’t Türk adlı eserinde ‘Tütek’ olarak tanımlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Göbeklitepe’de balon uçuşları başladı
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Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve tarihin sıfır noktası olarak adlandırılan 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe’de sıcak hava balon uçuşları başladı.
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Bölge turizmine büyük katkı sunması hedeflenen uçuşlar, başarı ile gerçekleştirildi. İlki geçen yıl yapılan ama pandemi nedeniyle ara verilen uçuşların bu yıl turizm sezonu boyunca devam etmesi amaçlanıyor.
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Dünyadaki tur operatörleri ile turizm destinasyonunun dikkatini bölgeye çekmek için “Türkiye Aşkına” isimli kalp şeklindeki Ay Yıldızlı balon ile ilk uçuş yapıldı.
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Göbeklitepe yakınlarındaki kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar ilk defa balon görme heyecanı yaşadı. Balonun peşinden koşan çocuklar, yere inmesiyle birlikte etrafında toplandı.
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Görevlilerin balonu toplanmasına da yardım eden çocukların heyecanı görülmeye değerdi.
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Hayırlı uğurlu olsun. Bayramdan hemen sonra ticari uçuşlarımız başlıyor. Bilge Ezel Havacılığa teşekkür ediyorum. Şanlıurfa’mız için çok önemli çalışmadır. Şanlıurfa Kapadokya’dan sonra ikinci balon uçuş merkezi haline gelecek” dedi.
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Sabah gün doğumu ile başlayan balon turu, yaklaşık bir saat sürdü. Balona binenler Göbeklitepe etrafında tur atarak tarihin sıfır noktasını havadan görme imkanı buldu.
Göbeklitepe’de balon uçuşları başladı
Tarihin sıfır noktası olarak adlandırılan 12 bin yıllık geçmişe sahip Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'de balon uçuşları başladı. Hayatlarında ilk defa uçan balon gören çocukların heyecanı kameralara yansıdı.


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