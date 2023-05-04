Anjiyoda hastanın kendi sesi ile mitra“clip”

1960’lı yıllarda İstanbul eğlence dünyasının önemli isimlerinden biri olan ses sanatçısı İsmail Uncuoğlu (76), kalp sorunları nedeniyle yattığı Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nde “mitraclip” adı verilen işlemle tedavi olarak sağlığına kavuştu. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir tarafından gerçekleştirilen işlemle mitral kapak denen kalp kapakçıklarındaki sorun giderilen Uncuoğlu, işlem sırasında ayrıca bir sürprizle karşılaştı. Bu tip işlemleri hastanın stresini ve gerginliğini azaltmak için müzik eşliğinde yapan Prof. Dr. Özdemir, eski bir ses sanatçısı olan Uncuoğlu’nun işlemini, bizzat onun seslendirdiği şarkılar eşliğinde gerçekleştirdi.

“2000’lerin başından bu yana sorun yaşıyordum”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İsmail Uncuoğlu “1943 doğumluyum. 1966-67 civarında sahneye çıkmaya başladım. Bir yandan da tıbbi malzeme ticareti yapan bir firmada çalışıyordum. Eşimle de o dönem tanıştım. 2000’li yılların başlarından itibaren sağlık sorunları yaşamaya başladım. Sahneleri bıraktım. Bir kat merdiven çıktığımda bile fena halde yoruluyor, bana yardım etmesi için eşimi çağırıyordum. O kadar ki eğilerek çorap bile giysem 10 dakika nefes nefese kalıyordum. Hatta son yıllarda bana 3-4 kilogramdan fazla ağırlık taşımamam gerektiği söylendi. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’ni ve Prof. Dr. Ramazan Özdemir hocamızı oğlum buldu, tedavimin burada yapılmasına da o karar verdi. Şimdi kendimi son derece iyi hissediyorum. Son derece zinde ve canlı hissediyorum. Operasyondan önceki bitkin ve güçsüz halimden eser yok. Duruşum bile değişti. Nitekim operasyon sonrasında da durumumu ilk olarak eşimle paylaştım. Kendimi çok iyi hissettiğimi söyledim. Ramazan hocam ve ekibine çok teşekkür ederim” dedi.

“Kalp yetmezliği şikayetleriyle geldi”

Operasyonu gerçekleştiren ve Uncuoğlu’nun sağlık durumu hakkında bilgi veren Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir ise şunları söyledi: “Hasta bize, nefes darlığı, çarpıntı, gece uyuyamama, yürüyememe ve halsizlik gibi tipik kalp yetmezliği şikayetleriyle geldi. Yapılan tetkiklerde kendisinde ileri mitral kapak yetmezliği gördük. Yaşı ve sağlığı dolayısıyla da ‘mitraclip’ adı verilen işlemle bu sorunu tedavi etmeye karar verdik. Yaklaşık 1 saat civarı süren bir operasyonla, anjiyo yöntemiyle, kasıktan girerek mitral kapaktaki sorunu giderdik. Nitekim hasta, operasyondan hemen sonra büyük bir rahatlama hissetti.”

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