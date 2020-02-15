Hayat Ankara beni bulsun diyen Mersinli Cihangire kimlik çıkartıldı
AKTÜEL

'Ankara beni bulsun' diyen Mersinli Cihangir'e kimlik çıkartıldı

Mersin'de oturan ve sosyal medyada "Ankara beni bulsun" videosuyla tanınan Cihangir Göktaş'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla ilk kez kimlik kartı düzenlendi.

Haber Merkezi DHA
Sosyal medyada Mersinli Cihangir olarak tanınan Cihangir Göktaş.
Sosyal medyada Mersinli Cihangir olarak tanınan Cihangir Göktaş.

Mersinli esnafın yardımıyla hayatını sürdüren ve sosyal medyada paylaşılan videolarla ünlenen 'Kennedy Dayı' olarak bilinen Mersinli Cihangir, rahatsızlandığında kimliği olmadığı için hastanelerde tedavi olmakta zorluk yaşıyordu.

Durumu öğrenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, talimat verdi. Mersinli Cihangir'in kimlik bilgilerine ulaşılırken, isminin Cihangir Göktaş olduğu belirlendi. Göktaş'ın, 1972 yılında İzmir'de doğduğu, aslen Elazığlı olduğu öğrenildi. Cihangir Göktaş, yıllar sonra düzenlenen kimliğine kavuştu.

Mersinli Cihangir, Kennedy Dayı videosu ile ünlenmişti.

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