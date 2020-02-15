'Ankara beni bulsun' diyen Mersinli Cihangir'e kimlik çıkartıldı

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Büyükada'da zam sonrası Adakart kuyruğu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşımada yüzde 35'lik zam kararı sonrası Adalar'da yaşayanlar Adakart almak için Büyükada vapur iskelesindeki kart başvuru merkezi önünde kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar, zammın çok insafsızca olduğunu, ulaşımın halk için ucuz olması gerektiğini söyledi.