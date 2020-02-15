Hayat Facebookun Silikon Vadisindeki ilk Türk görme engelli yazılım mühendisi oldu
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Facebook'un Silikon Vadisindeki ilk Türk görme engelli yazılım mühendisi oldu

Görme engelli Burak Koray Polat, sözlü ve yazılı sınavları başarıyla geçerek Facebook'un Silikon Vadisindeki kampüsünde ilk Türk görme engelli yazılım mühendisi olarak işe başladı. Yurt dışında gördüğü eğitimlerinin tamamını kazandığı burslarla karşılayan, eğitim gördüğü üniversitede engelli öğrenciler için navigasyon programı yazılımına öncülük eden Polat, bilim alanında ilerlemek isteyen engelli Türk öğrencileri bir platformda buluşturmayı hedefliyor.

Haber Merkezi AA
Görme engelli Burak Koray Polat
Görme engelli Burak Koray Polat

Yazılım mühendisliği eğitimini ABD'de kazandığı burslarla tamamlayan görme engelli Burak Koray Polat, Facebook'un merkezinde yazılım mühendisi olarak çalışmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yazılım Mühendisliği bölümünü burslu okudu

Ankaralı 23 yaşındaki Burak Koray Polat, görme yetisini 6 yaşında kaybetti. Lise 3. sınıfa kadar Ankara'da okuyan, daha sonra misafir öğrenci projesi kapsamında gittiği ABD'de orta öğretim eğitimini tamamlayan Polat, girdiği sınavlar sonucunda Miami Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümünü burslu okumaya hak kazandı.

Üniversite son sınıfta sosyal medya uygulaması olan Facebook'a yaptığı iş başvurusundan olumlu cevap alan Polat, iş mülakatları için tek başına ABD'nin doğusundan batısına 4 saatlik uçuş gerçekleştirdi.

Onbinlerce kişi arasında girdiği sözlü ve yazılı sınavları başarıyla geçen Polat, California'daki Silikon Vadisinde Facebook'un kampüsünde görme engelli ilk Türk yazılım mühendisi olarak işe başladı.

Eğitim gördüğü üniversitede engelli öğrencilerin kampüste gitmek istedikleri yerlere yardım almadan ulaşabilmeleri için navigasyon programı yazılımına öncülük eden Polat, Türkiye'de de bilim alanında ilerlemek isteyen görme engelli öğrencileri bir platformda buluşturmayı hedefliyor.

Başarısında en büyük payı annesine ayırdı

Polat, başarı hikayesinde en büyük payın annesine ait olduğunu söyledi. Facebook'a yaptığı iş başvuru süreci hakkında bilgi veren Polat, "Facebook'un logolarının bulunduğu yeleği giyerek mezuniyetime gelen annemi karşılamaya gittim. İlk defa anneme orada söyledim. Annem o zamana kadar beni halen iş arıyor olarak biliyordu" dedi.

Zoru başardı

Anne Zeynep Nur Polat ise görme yetisini kaybettiği için üzüldükleri çocuklarının, eğitim hayatı boyunca ortaya koyduğu başarısıyla övündüklerini anlattı. Oğlunun, ailenin gurur kaynağı olduğunu vurgulayan anne Polat, "Onun başaracağına inanıyordum. Normal insanlar, çocuklarını nasıl yetiştiriyorsa ben de onu öyle yetiştirdim. Yurt dışına gitmek için çok çaba sarf etti ve zoru başardı" ifadesini kullandı.

  • Baba Ogün Burak Polat ise oğlunun karşılaştığı sorunlarla hep başa çıktığını, bu sorunları ailesine hiç yansıtmadığını kaydetti. Oğlunun istediğini elde etme noktasında inatçı bir kişiliğe sahip olduğunu dile getiren Polat, görme engelli çocuklarının başarıya ulaşmasını isteyen ailelerin ön yargılarını bir an önce yıkmaları gerektiğinin altını çizdi.

Araba sürmek dışında her şeyi yapabilirim

Baba Polat, oğlunun kendilerine Allah'ın bir lütfu olduğunu belirterek, "Koray'ın bana çok güzel bir sözü vardır. 'Baba benim için üzülme ben araba kullanmak hariç senin yaptığın her şeyi yapabilirim' demişti. Aslında işin özeti bu. Bir görme engelli, araba kullanmak hariç bizlerin yapabildiği her şeyi yapabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

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