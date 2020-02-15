En zorlu okul yolu: İn çık 768 basamak

'Ölüp yeniden dünyaya gelsem yine de eşimi seçerdim'

Yozgat'ta 86 yaşındaki Çelebi Sağlam, 70 yıldır aynı yastığa baş koyduğu, yürüme güçlüğü çeken ve hastalığı nedeniyle 6 yıldır zaman zaman kendisini hatırlamayan eşinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Eşinin yanından bir an olsun ayrılmadığını belirten Sağlam, 'Ben dışarı çıkınca evde yalnız kalıyor, üzülüyor, bazen de bağırıyor, bu nedenle yanından hiç ayrılmıyorum. 70 yıllık evliyiz onu çok seviyorum. Zaman zaman beni hatırlamadığı oluyor ama ben eşimin başının, dizinin ağrıdığını biliyorum. Ölüp yeniden dünyaya gelsem yine de eşimi seçerdim.' ifadeleri ile eşine olan sevgisini anlattı.

