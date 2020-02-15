Hayat En zorlu okul yolu İn çık 768 basamak
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En zorlu okul yolu: İn çık 768 basamak

Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Dereiçi İlkokulu'nda eğitim gören 94 öğrenci, okula ulaşmak için her gün 384 basamaklı merdiveni çıkıyor. Araç yolu olsa da servis olmadığı için okula en hızlı şekilde gitmeye çalışan öğrenciler, merdivenleri tercih ediyor.

Haber Merkezi DHA
Çocuklar okula en hızlı şekilde gitmek için merdivenleri kullanıyor.
Çocuklar okula en hızlı şekilde gitmek için merdivenleri kullanıyor.

Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyündeki Dereiçi İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler, okula ulaşmak için zorlu bir yolculuk yapıyor.

DHA

120 dakika sürüyor

Öğrenciler sırtlarında çantalarıyla 384 basamaklı merdiveni çıkıp, okula ulaşıyor. 12 öğretmenin görev yaptığı okulda okuyan 94 öğrenci, dağ yamacına kurulan okula ulaşmak için yaklaşık 20 dakikalık merdiven yolculuğu yapıyor.

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DHA

Okula araç yolu da olmasına rağmen öğrenciler daha kısa güzergah olduğu için merdivenleri tercih ediyor.

Çok yoruluyoruz ama kısa sürüyor

  • Öğrencilerden Yusuf Aydın, her gün 384 basamaklı merdiveni inip çıktıklarını belirterek, "Çok yoruluyoruz. Zorlu bir yolculuk oluyor. Okula çıkması zor ama inmesi kolay" dedi. Öğrencilerin 384 basamaklı merdiveni kullanarak okula geldiğini belirten öğretmen Muhittin Polat da "Okulumuza arabayla da ulaşmak mümkün ama servis yok. O nedenle öğrenciler merdiveni kullanmak zorunda kalıyor" diye konuştu.

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