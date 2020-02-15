Hayat Milli kayakçı, Slovenyada teleferikten düşen çocuğu kurtardı
AVRUPA AKTÜEL

Milli kayakçı, Slovenya'da teleferikten düşen çocuğu kurtardı

Milli kayakçı Sıla Kara, Slovenya'da düzenlenen yarışmada final öncesi bindiği teleferikte düşmek üzere olan 12 yaşındaki Sloven çocuğu, son anda kayaklarını uzatarak kurtardı. Krvavec halkı tarafından 'kahraman' ilan edilerek madalya ile ödüllendirilen 19 yaşındaki milli sporcu Kara, "Ben insanlık görevimi yaptım" dedi.

Haber Merkezi DHA
Milli sporcu Sıla Kara'ya Slovenya emniyeti tarafından teşekkür madalyası verildi.
Milli sporcu Sıla Kara'ya Slovenya emniyeti tarafından teşekkür madalyası verildi.

Kayak Milli Takımı sporcusu Sıla Kara, Çin'de düzenlenecek 2020 Kış Olimpiyatları'nda yer alabilmek için Slovenya'nın Krvavec şehrinde 12-13 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 'Krvavec Giant Slalom' yarışmasına katıldı. Alp disiplininde yarışan Kara, final ayağı öncesi ısınmak için teleferikle piste çıkarken, yanında oturan Slovenyalı erkek çocuk dengesini kaybetti.

DHA

Bir anda dengesini kaybetti

Çocuk, teleferikten düşerken o sırada ayağını uzatan Kara'nın kayak takımlarına tutundu. Kara, daha sonra da elleriyle çocuğu havada yaklaşık 15 dakika tuttu. Slovenyalı çocuk, kısa süre sonra gelen ekipler tarafından kurtarıldı. 'Kahraman' ilan edilen milli sporcu Kara'ya, kentin Emniyet Müdürü tarafından madalya da verildi.

DHA

15 dakika havada tuttu

Teleferiğe oturdukları sırada, Slovenyalı çocuğun sarkarken liften düştüğünü ve kendisinin kayağını uzatarak çocuğu tutmayı başardığını söyleyen Kare, "Çocuk, 'Lütfen 2 elinle tut beni' diye bağırıp, ağlamaya başladı. Bende de aşırı bir korku oluştu. Eldivenlerimi çıkardıktan sonra çocuğun ellerini sıkıca tutmaya başladım. Yaklaşık 15 dakika bu şekilde geçtikten sonra, oranın çalışanları ve emniyet ekipleri geldi" dedi.

'Ben insanlık görevimi yaptım'

  • Kendisine sosyal medyadan çok sayıda mesaj geldiğini belirten Kara, "Beni Slovenya'da haber kanalları 'Bu kahraman kızı bulun' diyerek paylaşmış. Emniyet Müdürü 'Bu göstermiş olduğunuz iyi hareketten dolayı size bir ödül vermek istiyoruz' dedi. Ertesi gün havaalanına gittiğimizde, emniyet müdürü ve ekibi beni karşıladı. Orada bana, teşekkür madalyası verdiler. Beni havaalanında karşılamalarını beklemiyordum. Çünkü ben insanlık görevimi yaptım. İnsanların bunu fark etmesi, beni aramaya çalışmaları ve teşekkür etmeleri hoşuma gitti. Türk sporcu olarak böyle bir şey yapmam insanların daha çok ilgisini çekti. Çünkü ne olursa olsun ırkı, dini ve dili fark etmeden sen bir insansın ve insan olarak oradasın. Acı birdir ve ben orada insanlığın ne kadar önemli olduğunu, acının ne kadar içten yaşandığını, aynı dili konuşmasak bile bir çaba ve mücadele verdiğimi gördüm. Bu sebeple çok mutluyum" diye konuştu.
Kapalı MaraşKıbrıs Türkünün topağı

Kapalı Maraş
Kıbrıs Türkü'nün topağı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan flaş açıklamalar.
Yasak sonrası tarihi rekor!

Yasak sonrası tarihi rekor!

​Satışlarda yüzde 12 binin üzerinde artış yaşandı.
Slovenyanın kahramanı

Slovenya'nın kahramanı

​Milli kayakçı, 12 yaşındaki bir çocuğu kurtardı.
Faizsiz<br>kredi müjdesi

Faizsiz
kredi müjdesi

​Depremden etkilenen işletmeler kullanabilecek.
3 derece<br>birden düşecek

3 derece
birden düşecek

​Meteoroloji'den dışarı çıkacaklar için uyarı.
Gizemli<br>tabaka korkuttu

Gizemli
tabaka korkuttu

​Çanakkale Boğazı'ndaki jelimsi tabaka incelenecek.

Özal kokpitte<br>uçmak isterdi

Özal kokpitte
uçmak isterdi

Liderlerin özel pilotu uçuş anılarını anlattı.
220 liraya<br>garantiye alıyorlar

220 liraya
garantiye alıyorlar

​Peş peşe gelen depremler vatandaşı korkuttu.
'Bize ait' deyip<br>trafiğe kapattılar

'Bize ait' deyip
trafiğe kapattılar

Sultangazi'de ilginç olay: Belediye açıklama yaptı.
Emlakçıda bulundu<br>kimse sahip çıkmadı

Emlakçıda bulundu
kimse sahip çıkmadı

Piyasa değerinin 3.5 milyon lira olduğu açıklandı.
Yüzde 99<br>düşürüldü

Yüzde 99
düşürüldü

​13 yıldır gizemini koruyan uçak kazası.
Sosyal medyada<br>terör operasyonu

Sosyal medyada
terör operasyonu

​8 kişi şafak operasyonu ile gözaltına alındı.
Direkt soyunma <br>odasına gitti

Direkt soyunma
odasına gitti

​Burak Yılmaz'dan dikkati çeken tavır.
Enkazı kaldırıldı

Enkazı kaldırıldı

Mahalledeki diğer binalar da incelenecek.
Gözümün<br>önünde ölüyor

Gözümün
önünde ölüyor

​Bir annenin kızı için yardım feryadı...
3 gündür yanıyor

3 gündür yanıyor

5'e yakın itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.