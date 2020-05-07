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Hayat Anneler Gününde evlere çiçek servisi Yarın marketler saat 23e kadar açık olacak
AKTÜEL

Anneler Günü’nde evlere çiçek servisi: Yarın marketler saat 23'e kadar açık olacak

10 Mayıs Pazar gününe denk gelen “Anneler Günü”nde çiçekçiler sokağa çıkma yasağından muaf olacak. İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri, çiçek satan iş yerleri, evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi 8 Mayıs Cuma günü (yarın) market, bakkal ve manavlar saat 23.00’a kadar açık olacak. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu cumartesi ve pazar günleri istisna olarak belirlenen iş yerleri hariç olmak üzere market, bakkal, manav dahil tüm iş yerleri kapalı olacak.8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında 24 ilde vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlandığı hatırlatılan genelgede yasaktan muaf olacak kişiler de belirtildi.

65 YAŞ ÜSTÜ 4 SAAT MUAF

Buna göre daha geçtiğimiz hafta kısıtlamadan muaf olan kişilere evlere servis yapacak çiçekçiler de eklendi. Genelge çerçevesinde, 10 Mayıs 2020 Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçileri yasaktan muaf olacak. Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması olan 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri kısıtlamadan muaf olan iş yerlerine eklendi. 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

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