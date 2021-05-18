Hayat Annesini koronavirüs yüzünden Anneler Gününde kaybetti Cesur bebek hayata tutundu
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Annesini koronavirüs yüzünden Anneler Günü'nde kaybetti: 'Cesur' bebek hayata tutundu

Sivas'ta, koronavirüse yakalandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede Anneler Günü'nde hayatını kaybeden hemşire Merve Cesur'un (31), ölümünden 3 gün önce sezaryenle alınan kız bebeği yaşama sarıldı. Sağlık durumu iyi olan bebeğin tedavisi sürüyor.

Haber Merkezi DHA
Annesini koronavirüs yüzünden Anneler Gününde kaybetti: Cesur bebek hayata tutundu​
Kız bebeğin ismi belirlenmediği için hastane personeli tarafından 'Cesur bebek' adı verildi

Sivas'ın Zara ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli, Sefa Cesur ile 2 yıllık evli hemşire Merve Cesur, 29 Nisan'da rahatsızlandı. Koronavirüs teşhisi konulan Merve Cesur, Sivas Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı. Cesur'un durumu ağırlaşınca karnındaki 8 aylık kız bebeği, 6 Mayıs'ta sezaryenle alındı. Bebek yoğun bakıma alınırken, Merve Cesur, 9 Mayıs Anneler Günü'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Merve Cesur'un cenazesi, aynı gün kent merkezindeki Yukarı Tekke Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Merve Cesur
Merve Cesur

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HAYATA TUTUNDU

Hastanede bir süre yoğun yakımda tutulan bebeği ise tedaviye olumlu cevap verdi. Yapılan testlerde koronavirüse rastlanmayan ve sağlık durumu iyiye giden bebeğin birkaç gün içerisinde taburcu edilebileceği bildirildi. Hastanede 'Cesur bebek' olarak kayıtlı bulunan bebeğe henüz bir isim verilmediği öğrenildi.

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