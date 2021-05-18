Annesini koronavirüs yüzünden Anneler Günü'nde kaybetti: 'Cesur' bebek hayata tutundu

Kız bebeğin ismi belirlenmediği için hastane personeli tarafından 'Cesur bebek' adı verildi

Sivas'ın Zara ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli, Sefa Cesur ile 2 yıllık evli hemşire Merve Cesur, 29 Nisan'da rahatsızlandı. Koronavirüs teşhisi konulan Merve Cesur, Sivas Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı. Cesur'un durumu ağırlaşınca karnındaki 8 aylık kız bebeği, 6 Mayıs'ta sezaryenle alındı. Bebek yoğun bakıma alınırken, Merve Cesur, 9 Mayıs Anneler Günü'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Merve Cesur'un cenazesi, aynı gün kent merkezindeki Yukarı Tekke Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Merve Cesur

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HAYATA TUTUNDU

Hastanede bir süre yoğun yakımda tutulan bebeği ise tedaviye olumlu cevap verdi. Yapılan testlerde koronavirüse rastlanmayan ve sağlık durumu iyiye giden bebeğin birkaç gün içerisinde taburcu edilebileceği bildirildi. Hastanede 'Cesur bebek' olarak kayıtlı bulunan bebeğe henüz bir isim verilmediği öğrenildi.

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