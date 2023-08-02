Antalya'da Eyyam-ı Bahur sıcaklıkları nemi yüzde 90'a çıkaracak

Sıcaklıklar yeniden boğucu olmaya başladı. Türkiye yeni bir sıcak hava dalgası olan Eyyam-ı Bahur etkisi altına girdi. Çoğu şehirde mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar, turizm kenti Antalya’da da hayatı olumsuz etkileyecek boyutlara ulaştı. Şehirde sıcaklıkları 2 ila 4 derece olarak artış gösterecek, iç kesimlerde ise bu rakam 4 ila 8 derece arasında gerçekleşecek. Kentte sıcaklık artışı çok yüksek olmasa da nem oranıysa dönem dönem yüzde 90’a kadar çıkarak adeta nefes almayı dahi güçleştirecek. Pazartesiye kadar sürecek yeni sıcaklık dalgasında ise yağış beklenmezken, rüzgarın da orta şiddete olması değerlendiriliyor.

Yapılan tahminlere göre, Antalya bölgesinde yüksek sıcaklığın değil yüksek nemin daha etkili olacağını vurgulayan Meteoroloji 4. Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Acar, “Sıcaklıklar mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde olmasına rağmen nem ise dönem dönem yüzde 85-90’ları bulacak. Hava genel itibarıyla açık, herhangi bir yağış beklemiyoruz. İç kesimlerde ise nem oranlarının yüzde 40-45’lara kadar çıkması tahmin edilmekte. Rüzgarın genel itibarıyla öğle saatlerine kadar kuzey, öğle ve sonrasında güney yönden orta kuvvetle esmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta başına kadar devam edecek. Antalya genelinde 31-32 derecelere kadar çıkmasını bekliyoruz” dedi.