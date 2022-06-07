Hayat Antarktikada gizli yaşam Buzulların altında yeni bir sualtı dünyası keşfedildi
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Antarktika’da gizli yaşam: Buzulların altında yeni bir sualtı dünyası keşfedildi

Yeni Zelandalı bilim adamları, Antarktika’da iklim kaynaklı buzul erimesini araştırırken buzun altında yeni bir yaşam keşfetti. Tespit edilen sualtı ekosisteminde küçük karides benzeri deniz canlıları bulunuyor.

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Antarktika’da gizli yaşam: Buzulların altında yeni bir sualtı dünyası keşfedildi
Antarktika

Yeni Zelanda’da bir bilim insanı ekibi, Ross Buz Rafı’nın kenarından yüzlerce kilometre uzakta, şüpheli bir haliçte buzun 500 metre altında yeni bir su altı ekosistemi olduğunu ortaya çıkardı. Haliçlerin iklim kaynaklı buzul erimesinde nasıl rol oynadığını araştıran ekip, buzu delerek ve nehre girdiğinde kameraları amfipodlar, ıstakozlar, yengeçler ve akarlarla aynı soydan gelen küçük yaratıklar tarafından kuşatıldı.

Araştırmacı Craig Stevens, “Bir süre kamerada bir sorun olduğunu düşündük, ancak odak iyileştiğinde 5 mm civarında bir eklembacaklı sürüsü fark ettik” dedi.

Gizli bir dünyaya girmek gibiydi

Projenin lideri, Wellington’daki Te Herenga Waka Victoria Üniversitesi’nden Huw Horgan, Ross Buz Rafı’nın uydu görüntülerini incelerken buzdaki bir oluğu gözetledikten sonra halici ilk fark eden kişi oldu.

Horgan, araştırmacıların bir süredir Antarktika buz tabakalarının altındaki gizli tatlı su gölleri ve nehirleri ağının farkında olduklarını ancak henüz doğrudan araştırmadıklarını belirtti.

Craig Stevens
Craig Stevens

Yeni Zelandalı bilim insanı, keşifle ilgili “Bu nehri gözlemlemek ve örneklemek, gizli bir dünyaya ilk giren olmak gibiydi” ifadelerini kullandı.

Antarktika'da müze gibi bilim istasyonu: Y Üssü
FOTOĞRAF 61
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1950 yılında kurulan, 5 yıl boyunca İngiliz bilim insanları tarafından kullanılan ve \"Y Üssü\" olarak bilinen araştırma istasyonu, kıta gezginleri ve bilim insanları tarafından müze olarak ziyaret edilebiliyor.<br>
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Horseshoe Adası'nın kuzeyinde yer alan Sally Koyu kıyılarında, \"Base Y\" adı verilen araştırma istasyonu, 1950-1955'te topoğrafya, meteoroloji, jeoloji ve jeofizik olmak üzere çeşitli dallarda araştırmalar yapmak için aktif şekilde kullanıldı.<br>
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Son olarak 1969 yılında yenilenerek 4 aylığına tekrar kullanılan üs, günümüzde UK Antarctic Heritage Trust (UKAHT) vakfı tarafından müze olarak yaşatılmaya çalışılıyor.<br>
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\"Y Üssü\", her yıl yüzlerce turist tarafından ziyaret ediliyor<br><br>6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Çevre Zabiti ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nden Dr. Atilla Yılmaz, \"Y Üssü\"nün her yıl yüzlerce turist tarafından ziyaret edildiğini söyledi.
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TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü ve UKAHT arasındaki iyi niyet anlaşması kapsamında Ulusal Antarktik Bilim Seferleri sırasında bu üssün ziyaret edilip, yapının güncel fiziksel kondisyonu ve olası yapısal hasarlar için kontrol edildiğini anlatan Yılmaz, \"Kullanıldığı zaman dilimini olduğu gibi koruyan üs, ziyaretçilerine adeta bir zaman makinesi deneyimi yaşatıyor.\" dedi.<br>
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Araştırma istasyonunda neler bulunuyor?<br><br>Horseshoe Adası üzerinde bulunan araştırma istasyonu; kızak atölyesi, telsiz odası, yatakhane, mutfak, çalışma odası, revir ve jeneratör odası gibi bölümleri içeriyor.
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1950 yılında kurulan ana bina içerisinde yer alan o döneme ait bilimsel ekipmanlar, el aletleri, takvimler, plaklar, dergiler, kitaplar, yiyecek kutuları, mutfak duvarlarına asılmış yemek ve ekmek tarifleri dikkati çekiyor.<br>
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İstasyonun ana binasında bulunan ortak yaşam alanında, 1957 yılında imzalanmış olan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'e ait birer de portre bulunuyor.<br>
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Üs ziyareti sırasında sınırlı sayıda kişinin aynı anda gezmesi, bina içerisinde bulunan hiçbir şeyin yerinin değiştirilmemesi ve dokunulmaması gerektiği bilgisi ziyaretçiler ile paylaşılıyor.
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Ziyaretçiler, gezi sırasında ana girişte bulunan hatıra defterine de yazı yazabiliyor.<br>
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Antarktika'da müze gibi bilim istasyonu; 'Y Üssü'
Title
Antarktika'da müze gibi bilim istasyonu; 'Y Üssü'
Title
Antarktika'da müze gibi bilim istasyonu; 'Y Üssü'
Title
Antarktika'da müze gibi bilim istasyonu; 'Y Üssü'
Title
Antarktika'da müze gibi bilim istasyonu; 'Y Üssü'
Title
Title
Title
Antarktika'da müze gibi bilim istasyonu: Y Üssü
Birleşik Krallık'ın Antarktika Horseshoe Adası'nın kuzeyinde bulunan "Y Üssü", ziyaretçilere adeta bir zaman makinesi deneyimi yaşatıyor.

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