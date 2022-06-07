Antarktika’da gizli yaşam: Buzulların altında yeni bir sualtı dünyası keşfedildi
Yeni Zelandalı bilim adamları, Antarktika’da iklim kaynaklı buzul erimesini araştırırken buzun altında yeni bir yaşam keşfetti. Tespit edilen sualtı ekosisteminde küçük karides benzeri deniz canlıları bulunuyor.
Yeni Zelanda’da bir bilim insanı ekibi, Ross Buz Rafı’nın kenarından yüzlerce kilometre uzakta, şüpheli bir haliçte buzun 500 metre altında yeni bir su altı ekosistemi olduğunu ortaya çıkardı. Haliçlerin iklim kaynaklı buzul erimesinde nasıl rol oynadığını araştıran ekip, buzu delerek ve nehre girdiğinde kameraları amfipodlar, ıstakozlar, yengeçler ve akarlarla aynı soydan gelen küçük yaratıklar tarafından kuşatıldı.
Araştırmacı Craig Stevens, “Bir süre kamerada bir sorun olduğunu düşündük, ancak odak iyileştiğinde 5 mm civarında bir eklembacaklı sürüsü fark ettik” dedi.
Gizli bir dünyaya girmek gibiydi
Projenin lideri, Wellington’daki Te Herenga Waka Victoria Üniversitesi’nden Huw Horgan, Ross Buz Rafı’nın uydu görüntülerini incelerken buzdaki bir oluğu gözetledikten sonra halici ilk fark eden kişi oldu.
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Horgan, araştırmacıların bir süredir Antarktika buz tabakalarının altındaki gizli tatlı su gölleri ve nehirleri ağının farkında olduklarını ancak henüz doğrudan araştırmadıklarını belirtti.
Yeni Zelandalı bilim insanı, keşifle ilgili “Bu nehri gözlemlemek ve örneklemek, gizli bir dünyaya ilk giren olmak gibiydi” ifadelerini kullandı.