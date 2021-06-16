Hayat Antik kenti ayağa kaldırmak için iğneyle kuyu kazıyorlar Çok küçük bir eserin yapımı bile 10 gün sürüyor
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Antik kenti ayağa kaldırmak için iğneyle kuyu kazıyorlar: Çok küçük bir eserin yapımı bile 10 gün sürüyor

Aydın Sultanhisar ilçesi yakınlarında bulunan 2500 yıllık antik kentte kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Antrik kentte çalışan mermerciler yaklaşık 2600 yıllık antik kentteki mermer sütunların ayağa kaldırmak veya aynısını yapabilmek için adeta iğne ile kuyu kazıyorlar.

Haber Merkezi İHA
Antik kenti ayağa kaldırmak için iğneyle kuyu kazıyorlar: Çok küçük bir eserin yapımı bile 10 gün sürüyor
12 bin kişilik antik tiyatro ve çevresinde kazı restorasyon çalışmaları 12 bin kişilik antik tiyatro ve çevresinde kazı restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Aydın’a yaklaşık 30 km uzaklıkta bulunan Sultanhisar ilçesinin kuzeyinde bulunan Nysa Antik Kenti’nde kazılar yaklaşık 20 yıldır devam ediyor. Antik kentin altın çağlarında yaklaşık 40 bin kişinin yaşadığı düşünülen şehirdeki 12 bin kişilik antik tiyatro ve çevresinde devam eden kazı restorasyon çalışmalarında görev alan mermerciler adeta hünerlerini sergiliyor.

KURŞUN DÖKÜLEREK BAĞLANMIŞ

Gelişen teknolojiye rağmen 26 asır önce mermerlere yansıtılan bugün aynısını yapmanın kolay olmadığını belirten zanaatkarlardan İsmet İpor ve Mehmet Liman, “Zamanında bu taşlar birbirine kurşun dökülerek bağlanmış. O zamanın teknolojisini bilmediğimiz için bu kadar devasa eserler nasıl yapılıp dikilmiş insanın mantığı almıyor. Çok uğraş vermişler” diye konuşturlar.

PARA İÇİN DEĞİL SEVDİKLERİ İÇİN YAPIYORLAR

Yaptıkları işi iğne ile kuyu kazmaya benzeten ve kesinlikle sanat ruhu olmayan kişinin bu işi yapamayacağını belirten İsmet İpor, “Bu iş parası için yapılacak bir iş değildir. Tarihe ve sanata ilgi ve alakası olmayan içinde sanat ruhu taşımayan kimsenin bu işi yapması mümkün değildir. Çok küçük bir eserin birebir benzerini yapım işi bile 10 gün sürebiliyor. Ancak 10 sonunda aldığımız keyfe de diyecek yok. Burada Roma dönemine ait eserleri yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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