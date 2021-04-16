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Hayat Apartmana korku salmış ve hayvan sanılmıştı Kruvasan çıktı
AKTÜEL

​Apartmana korku salmış ve hayvan sanılmıştı: Kruvasan çıktı

Apartmana korku salmış ve hayvan sanılmıştı: Kruvasan çıktı

Polonya'da apartman sakinleri, evlerinin önündeki ağaçta, iguanaya benzeyen bir yaratığın günlerdir durduğunu söyleyerek yardım çağırdı. Olay yerine gelen hayvan derneği ekipleri, ağaçta duran 'yaratığın' kruvasan olduğunu belirledi.

Haber Merkezi Diğer
​Apartmana korku salmış ve hayvan sanılmıştı: Kruvasan çıktı
Olay yerine gelen hayvan derneği ekipleri, kruvasanı götürdü.

Polonya'nın Krakov şehrindeki bir apartmanda yaşayan iki kişi, hayvan derneğini arayarak günlerdir camlarının önündeki ağaçta ne olduğunu anlamadıkları bir canlının durduğunu ve korkudan kimsenin camlarını açamadığını söyledi.
Şahıslar, ağaçtaki canlının 'iguanaya benzeyen bir yaratık' olduğunu söylese de Krakov Hayvanları Koruma Derneği, Polonya ikliminde sürüngenlerin yaşamasının pek mümkün olmadığını belirtti. Olay yerine giden dernek ekibi, ağaçta asılı iki kruvasanla karşılaştı.

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