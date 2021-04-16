​Apartmana korku salmış ve hayvan sanılmıştı: Kruvasan çıktı

Polonya'nın Krakov şehrindeki bir apartmanda yaşayan iki kişi, hayvan derneğini arayarak günlerdir camlarının önündeki ağaçta ne olduğunu anlamadıkları bir canlının durduğunu ve korkudan kimsenin camlarını açamadığını söyledi.
Şahıslar, ağaçtaki canlının 'iguanaya benzeyen bir yaratık' olduğunu söylese de Krakov Hayvanları Koruma Derneği, Polonya ikliminde sürüngenlerin yaşamasının pek mümkün olmadığını belirtti. Olay yerine giden dernek ekibi, ağaçta asılı iki kruvasanla karşılaştı.
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