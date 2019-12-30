Ara Güler sergisine yoğun ilgi: Günde 2 bin 500 kişi ziyaret etti

İletişim Başkanlığı tarafından dünyaca ünlü, usta fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in hayatı ve çektiği fotoğrafların yer aldığı “Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi” 23 Aralık’ta gösterime açıldı.

Tüm dünyaya mâl olmuş yüzlerce ismi fotoğraflayan ve çektiği her kareye bir hikâye ve anlam yüklemeyi başaran, İngiltere'de yayımlanan "Photography Annual Antolojisi" nde dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak tanımlanan Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı sergiyi binlerce kişi ziyaret etti.

23 Aralık’ta kapılarını açan sergiye öğrencilerin yoğun ilgisi olurken, günde 2 bin 500’den fazla sanatsever ağırlandı.

Sergi alanı her gün 2 bin 500 kişiyi ağırlıyor.

Ücretsiz ziyaret edilebilir

Güler’in birbirinden dikkat çeken fotoğraf kareleri, dijital hologramlar ve üç boyutlu görseller eşliğinde sergilenen fotoğraflar, ziyaretçilerin beğenisine sunulmaya devam ediyor.

Sergi her gün 11.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Ünlü sanatçıların, politikacıların portreleri, dini mekânlar, ritüeller, Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından çeşitli fotoğraflar ile Güler'in aile, çocukluk ve gençlik fotoğraflarının yanı sıra dünyanın çeşitli bölgelerinden doğa fotoğraflarına yer verilen sergi, her gün 11.00-22.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.