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Araba fiyatına İran safranı: Kilosu 42 bin lira

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ikinci el otomobil fiyatına satılan İran safranının kilosu, ürünün bollaşmasıyla birlikte 70 bin TL'den 42 bin TL'ye kadar düşünce, aktarlar uğrak yeri oldu. İran safranına alternatif olan İspanya safranın fiyatı ise 40 bin TL'den 30 bin TL'ye kadar indi.

Haber Merkezi DHA
Kırmızı altın olarak bilinen İran safranının kilosu, 42 bin liradan satılıyor.
Kırmızı altın olarak bilinen İran safranının kilosu, 42 bin liradan satılıyor.

Marmarislilerin ve yerleşik yaşayan yabancıların kış aylarında en çok alışveriş yaptığı mekanlar arasında aktarlar geliyor. Aktarlar da en pahalı baharatlar arasında İran ve İspanya safranı başı çekiyor. Geçen sene İran safranının kilosu 70 bin TL'ye satılırken, bu yıl ürünün piyasada bol olması fiyatını 42 bin TL'ye kadar düşürdü. İspanya safranın kilo fiyatı ise 40 bin TL'den 30 bin TL'ye geriledi.

DHA
Safranı en çok bölgede yaşayan turistler satın alıyor.

Her derde deva

Şifa deposu olduğu, kanserin de aralarında bulunduğu birçok sağlık sorununa karşı alternatif tedavilerden kullanıldığı bilinen safranın fiyatının düşmesini fırsat bilenler soluğu aktarlarda aldı.

En çok turist kadınlar alıyor

  • 11 yıldır aktarlık yapan Veysel Baykara (26), "Kilogramı ikinci el otomobil fiyatına denk gelen İran ve İspanya safranı en çok, ilçede yaşayan yerleşik yaşayan yabancılar tercih ediyor. İngiliz, Alman ve Rus vatandaşlarının çoğunlukta olduğu ilçede yerleşik yaşayan 50 kadar müşterimiz her hafta düzenli olarak 5 ile 10 gram arasında İran safranı satın alıyor. Müşterilerimizin çoğunluğu kadın. Kadın müşterilerimizin büyük bölümü safranı çay olarak tüketiyor. Safranın, kadın hastalıkları, adet düzensizlikleri, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirme ve özellikle kanser ile türevi hastalıkları iyi geldiği biliniyor" dedi.

DHA
Safran, başta kanser olmak üzere birçok hastalığa iyi geliyor.

Geçen sene İran safranı nadir bulunduğu için kilosu 70 bin liraya satılırken bu yıl 42 bin liraya kadar düştü. Aynı şekilde İspanya safranın fiyatı da 40 bin liradan 30 bin liraya kadar indi. Kendi ağırlığının 100 bin katı suyu, sarıya boyayabilecek kadar kuvvetli bir boyama özelliğine sahip olduğu için safran, boya üretiminde kullanılır. Safran gıda, kozmetik ve alternatif tıp alanında da sıklıkla kullanılan bir ürün" dedi.

DHA
Müşteriler safranın genellikle çayını tüketiyor.

1 kilo safran için 170 bin çiçek toplanıyor

  • Baykara, İran'ın 'kırmızı altın'ı olan 3 bin yıllık safranın bu kadar pahalı olmasının nedeni ise 1 kilogram safran elde edebilmek için 170 bin çiçek toplanması gerekmesi ve çiçeğin çok küçük bir kısmından elde edilmesinden kaynaklandığını söyledi.
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