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Hayat Aralık ayında dünya gündemine bomba gibi düşen koronavirüsle ilgili 50 milyon haber yapıldı
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Aralık ayında dünya gündemine bomba gibi düşen koronavirüsle ilgili 50 milyon haber yapıldı

Aralık ayında dünya gündemine bomba gibi düşen koronavirüsle ilgili 50 milyon haber yapıldı

1 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Vuhan kentinde başlayan ve neredeyse 1 yıla yakın süredir hayatımızda olan Koronavirüs salgını, etkisini azaltmadan devam ediyor. Yaklaşık bir yıldır dünya gündemine bomba gibi düşen koronavirüsle ilgili son 8 ayda 50 milyon haber yapıldığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Koronavirüsün merkezi Çin'de bir sağlık çalışanı.
Koronavirüsün merkezi Çin'de bir sağlık çalışanı.

Medya takip kurumu Ajans Press, Koronavirüsün medya karnesini çıkardı. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü tarih olan 10 Mart’tan günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, Covid-19 tüm zamanların en çok konuşulan başlığı olma özelliğini hala sürdürüyor. Ajans Press’in dijital arşivinden yapılan araştırmaya göre koronavirüs ile alakalı son 8 ayda 50 milyona yakın haber medyada yer aldı.

İlaç haberleri de medyada geniş yankı buldu

Ajans Press’in, basına yansıyan haberlerden elde ettiği bilgilere göre, Türk bilim insanlarının kurucusu olduğu Alman Biyoteknoloji şirketi BioNTech’in ABD’li ilaç firması Pfizer ile birlikte geliştirdiği aşı büyük yankı uyandırdı. Yapılan resmi açıklamada aşının yüzde 90’ın üzerinde hastalığı engelliği gözlenirken, bu haber sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Bunun yanı sıra Çin aşısının da 3. fazına geçilirken, daha önce Hacettepe Üniversitesine ilk denemesinin yapılması oldukça konuşulmuştu. Bunun yanı sıra süreç içerisinde farklı farklı aşı geliştirmeleri medyaya yansımıştı. Aşı çalışmaları ile alakalı ise son bir ay içerisinde 1 milyona yakın haber medyada yer aldı.

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