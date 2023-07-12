Arapça ve Farsçadan Alıntılar Sözlüğü çıktı

Mertol Tulum’un hazırladığı “Arapça ve Farsçadan Osmanlı Türkçesi’ne Alıntılar Sözüğü”, Ketebe Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Ömrünü Türkçe tarihi metinlere vakfetmiş araştırmacı-yazar Mertol Tulum’un titiz çalışmasıyla hazırlanan sözlüğün en dikkat çeken yönü, Arapça ve Farsçadan dilimize geçmiş terimlerin karşılıklarının yaşayan dilin kelimeleriyle verilmiş olması. Bu da eski metinleri anlamak ve anlamlandırmak için başvurulan birçok eski sözlükte bulunmayan bir özellik. Osmanlı Türkçesi metinleri üzerinde çalışanlar ve bu metinlere merakı olanlar için önemli bir başvuru kaynağı olan sözlük, eski metinlerde sık karşılaşılan 25 bin kelimeden oluşuyor.