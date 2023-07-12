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Arapça ve Farsçadan Alıntılar Sözlüğü çıktı

Kültür Sanat Servisi
04:00 . 12/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Alıntılar Sözlüğü.

Alıntılar Sözlüğü.

Mertol Tulum’un hazırladığı “Arapça ve Farsçadan Osmanlı Türkçesi’ne Alıntılar Sözüğü”, Ketebe Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Ömrünü Türkçe tarihi metinlere vakfetmiş araştırmacı-yazar Mertol Tulum’un titiz çalışmasıyla hazırlanan sözlüğün en dikkat çeken yönü, Arapça ve Farsçadan dilimize geçmiş terimlerin karşılıklarının yaşayan dilin kelimeleriyle verilmiş olması. Bu da eski metinleri anlamak ve anlamlandırmak için başvurulan birçok eski sözlükte bulunmayan bir özellik. Osmanlı Türkçesi metinleri üzerinde çalışanlar ve bu metinlere merakı olanlar için önemli bir başvuru kaynağı olan sözlük, eski metinlerde sık karşılaşılan 25 bin kelimeden oluşuyor.

Bilindiği gibi Osmanlı Türkçesi döneminde dilimize Arapça ve Farsçadan çok sayıda kelime alınmıştı.

TARİHİ DÖNEM SÖZLÜĞÜ

17. yüzyıl ortalarından sonra sayısı giderek artan bu alıntıların çoğu da edebiyat dilinde kullanılmıştı. İşte bu sözlük Arapça ve Farsça alıntıların Osmanlı Türkçesi döneminde eğitimli kimselerin okuma dilindeki söylenişlerini esas alan, bunun yanında “şehirli dili” olarak da nitelendirilebilecek günlük konuşma dilindeki biçimlerini ve halk dilinde söylenişlerini veren bir düzenlemeyle hazırlandı. Bu yönüyle tarihî dönem sözlüğü mahiyeti de taşıyan eser, başucu kitabı olmaya aday. İki cilt halinde yayınlanan esere ketebe.com sitesinden ulaşılabilir.



#Alıntılar Sözlüğü
#Aktüel
#Edebiyat
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