Arda Kural'dan Hülya Avşar'a tepki: Allah için giyinenlere laf söylendiği iğrenç bir çağda yaşıyoruz

Çarşaf giyen kadınlarla dalga geçen sözler sarf eden Hülya Avşar’a bir tepki de oyuncu Arda Kural'dan geldi. Yüzüne siyah bez maske takarak magazin muhabirlerinin karşısına geçen Avşar, "Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış. O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım. Zehra görmüştü bir tanesini 'öcü' demiştim. Korkmuştu" ifadelerini kullanmıştı.

"İğrenç bir çağda yaşıyoruz"

Sosyal medyada binlerce kullanıcının tepki gösterdiği Hülya Avşar’ı ünlü sinema ve dizi oyuncusu Arda Kural da eleştirdi. Son olarak TRT’de yayınlanan ‘Tutunamayanlar’ dizisinde oynayan Kural twitter hesabından Hülya Avşar’ı hedef alarak, “Para için soyunanların Allah için giyinenlere laf söylediği iğrenç bir çağda yaşıyoruz!" dedi.

Para için soyunanların ALLAH için giyinenlere laf söylediği iğrenç bir çağda yaşıyoruz..! — Arda Kural (@ArdaKuralresmi) June 24, 2020