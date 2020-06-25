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Hayat Arda Kuraldan peçe ile dalga geçen Hülya Avşara tepki Allah için giyinenlere laf söylendiği iğrenç bir çağda yaşıyoruz
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Arda Kural'dan peçe ile dalga geçen Hülya Avşar'a tepki: Allah için giyinenlere laf söylendiği iğrenç bir çağda yaşıyoruz

Hülya Avşar'ın magazin muhabirleriyle gerçekleştirdiği sohbet sırasında peçe takanlar hakkında, "O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım. Zehra görmüştü bir tanesini 'öcü' demiştim. Korkmuştu" gibi çirkin ifadeler kullanması gün boyu gündemden düşmedi. Avşar'ın skandal sözlerine oyuncu Arda Kural, "Para için soyunanların Allah için giyinenlere laf söylediği iğrenç bir çağda yaşıyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arda Kural, Tutunamayanlar dizisinde 'Küçük Prens' karakterini canlandırıyor.
Arda Kural, Tutunamayanlar dizisinde 'Küçük Prens' karakterini canlandırıyor.

Çarşaf giyen kadınlarla dalga geçen sözler sarf eden Hülya Avşar’a bir tepki de oyuncu Arda Kural'dan geldi. Yüzüne siyah bez maske takarak magazin muhabirlerinin karşısına geçen Avşar, "Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış. O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım. Zehra görmüştü bir tanesini 'öcü' demiştim. Korkmuştu" ifadelerini kullanmıştı.

"İğrenç bir çağda yaşıyoruz"

  • Sosyal medyada binlerce kullanıcının tepki gösterdiği Hülya Avşar’ı ünlü sinema ve dizi oyuncusu Arda Kural da eleştirdi. Son olarak TRT’de yayınlanan ‘Tutunamayanlar’ dizisinde oynayan Kural twitter hesabından Hülya Avşar’ı hedef alarak, “Para için soyunanların Allah için giyinenlere laf söylediği iğrenç bir çağda yaşıyoruz!" dedi.

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Hülya Avşar'dan skandal sözler: Peçelileri görünce kızıma 'bak öcü' diyordum
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