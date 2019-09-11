Hayat Arda Turan ile Berkay davasında karar
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Arda Turan ile Berkay davasında karar

Arda Turan ile Berkay davasında karar

Yaşadıkları kavga sonrası futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin hakkında açılan davada, sanık Turan'ı 3 ayrı suçtan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, verilen hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Haber Merkezi DHA
Futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin.
Futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin.

Yaşadıkları kavga sonrası futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin hakkında açılan davada, sanık Turan'ı 3 ayrı suçtan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, verilen hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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