Areda Piar araştırdı: Kadınların yüzde 44,4’ü düzenli olarak makyaj yapıyor

Günümüzde kişisel bakım kavramı sadece dış görünümü değil, aynı zamanda içsel dengeyi de kapsayan geniş bir anlam taşıması açısından insan yaşamında önemli bir yer tutuyor. Kişisel bakım ürünleri için özel olarak hizmet veren market zincirleri de dikkat çekiyor. Peki, tüketicilerin kişisel bakım ürünlerini satın almak için tercih edecekleri market seçimini etkileyenler nelerdir?





Kampanyalar ve indirimler önemli etken

Areda Piar tarafından 8-14 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Benim Markam” Kişisel Bakım araştırmasına 400 kadın katıldı. Araştırmaya göre tüketicilerin kişisel bakım marketi seçiminde, yüzde 42,5 ile kampanya ve indirimlerin etkili olduğu görülüyor.









Tüketicilerin kişisel bakım ürünlerini satın almak için tercih edecekleri market seçimini etkileyenler nelerdir?

Araştırmaya göre market seçiminde en önemli etkiye yüzde 42,5 ile kampanyalar ve indirimler sahip durumda.





İkinci sırada yüzde 34,4 ile fiyatlar, üçüncü sırada yüzde 13,5 ile ürün çeşitliliği, dördüncü sırada yüzde 4,6 ile personel ilgisi, beşinci sırada yüzde 3,3 ile sadece o markette olan ürünler ve altıncı sırada yüzde 1,4 ile reklamların etkisi yer alıyor.









Kadınların yüzde 44,4’ü makyaj yapıyor

Kişisel bakım ürünleri arasında makyaj malzemeleri de oldukça büyük bir yer tutuyor.





Araştırma sonuçlarına göre tüketicilerin yüzde 44,4'ü düzenli olarak makyaj yapmayı tercih ederken, yüzde 27,7’si ise hiç makyaj yapmıyor. Sadece özel günlerde makyaj yaptığını belirtenlerin oranı ise yüzde 27,9.





Metodoloji

Areda Piar tarafından 8-14 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Benim Markam” Kişisel Bakım ve Kişisel Bakım Markaları Tercihi araştırmasına 400 kadın katıldı. Tüketici eğilimlerini düzenli olarak ele alan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.





Areda Piar araştırma şirketi tüketicilerin beğeni, güven, satın alma, tavsiye eğilimi ve sadakat kriterlerini ele alarak geliştirdiği “Benim Markam” modeli ile her ay farklı bir sektör ve kategoride araştırmalara imza atarak pazarlama dünyasına güncel veriler sunuyor.











