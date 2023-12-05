Areda Piar araştırdı: Kuşakların ortak zevki Türk kahvesi! Üç kuşak en çok Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte kahve içmek istiyor

Kahve içmek insanlar arasında sosyal bağları güçlendirme potansiyelini taşıyor. Böyle olunca da kahve içmek bir tüketimin ötesinde kuşaklar için bir buluşma etkinliği haline dönüşebiliyor. Bu bağlamda Areda Piar, tüketicilere

"Kahve tüketimiyle ilgili herhangi bir ilginç hikayeniz veya gelenekleriniz var mı?"

sorusunu da yönelterek kahvenin sosyal hayattaki yerini de sorguluyor.

‘Kahve içmeyi arkadaşlarımla buluşma etkinliği haline getiririz.’

cevabı yüzde 35,2 ile Z kuşağında; yüzde 33,9 ile Baby Boomers kuşağında; yüzde 22,8 ile X kuşağında karşılık buluyor.

‘Kahve demlerken kendi özel tarifimi kullanırım ve her zaman aynı şekilde yaparım.’