Areda Piar araştırdı: Kuşakların ortak zevki Türk kahvesi! Üç kuşak en çok Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte kahve içmek istiyor

Areda Piar kahve araştırmasında kuşakların kahvenin gelişim serüvenine bağlı olarak yaşadıkları deneyim farklılıklarına odaklandı.
Türk kahvesini en çok tüketen kuşak 76,1 ile Baby Boomers oldu. İkinci sırada yüzde 47,7 ile X kuşağı, üçüncü sırada yüzde 35,1 ile Y kuşağı, dördüncü sırada ise 22,8 ile Z kuşağı yer aldı.
Türk kahvesinden sonra en çok tüketilen kahve türleri
filtre kahve, americano, üçü bir arada, sütlü köpüklü
ve
olmak üzere kuşaklara göre değişkenlik gösterdi.
Türk kahvesinden en çok keyif alan kuşak yüzde 81 ile Baby Boomers olarak karşımıza çıkıyor. Bunu yüzde 75,1 ile X kuşağı, yüzde 59,7 ile Y kuşağı ve son olarak yüzde 51,6 ile Z kuşağı takip ediyor.
Z kuşağı yüzde 21 oranında ‘Ortama uyum sağlamak için kahve tüketiyorum’ cevabını verirken bu oran Y kuşağında yüzde 13,9 olarak karşımıza çıkıyor. Baby Boomer’ların yüzde 14,8’i kahveyi bir ‘alışkanlık’ olarak görürken X kuşağının 9,9’u kahvenin ‘kokusunu sevdiği için’ tükettiğini belirtiyor.
"Recep Tayyip Erdoğan ile karşılıklı kahve içmek isterim"
Kahve içmek her ne kadar bir tüketim eğilimi olsa da Türk kültüründe bir geleneğin de sembolü. Adeta karşılıklı sohbetin, dostlukların, yakınlaşmanın bir simgesi. Araştırma sonucunda da anlaşılan ve tüm kuşaklara büyük bir keyif verdiği görülen kahveyi hangi siyasetçiyle içmek istersiniz sorusu yöneltildiğinde
Z, X ve Baby Boomers kuşakları en çok "Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte kahve içmek isterim." cevabını veriyor.
Z kuşağının yüzde 27,8’i, X kuşağının yüzde 32,2’si, Y kuşağının yüzde 27,3’ü ve
Baby Boomers’ın yüzde 62’si Recep Tayyip Erdoğan ile kahve içmek istiyor.
Türkan Şoray ile kahve keyfi
Benzer soru film yıldızları açısından sorulduğunda ise farklı bir eğilim ve tüketim kültürü karşımıza çıkıyor. Z kuşağının birlikte kahve içmek isteyeceği ilk üç isim; yüzde 19,1 ile Morgan Freeman, yüzde 16,4 ile Beren Saat ve yüzde 15,9 ile Türkan Şoray. Y kuşağına bakıldığında Kıvanç Tatlıtuğ hayranlığı dikkat çekiyor.
Yüzde 26,9’u Kıvanç Tatlıtuğ’u tercih ederken bunu yüzde 16,1’le Türkan Şoray ve yüzde 12,2 ile Tuba Büyüküstün takip ediyor. X kuşağının yüzde 23,9’u Türkan Şoray’ı ve yüzde 21,4’u Merly Streep’i ilk iki sırada kahve içmek istiyor. Yüzde 18,2 ile Beren Saat ise bu sıralamaların üçüncü ismi.
Baby Boomers kuşağı kahve için tercihlerini ağırlıklı olarak Yeşilçam'dan seçiyor ve bu kahve seremonisinin başrollerini yüzde 42,9 ile Türkan Şoray’a ve yüzde 19,5 ile Kadir İnanır'a veriyor. Tuba Büyüküstün de yüzde 16,6 ile bu seçeneklerin ardından geliyor. Türkan Şoray ismi, tüm kuşaklarda karşılık bulmasıyla dikkat çekici bir yere ulaşıyor.
Türk kahvesi en çok evde tüketiliyor
"Kahvenizi hangi ortamda tüketmeyi tercih edersiniz?"
sorusuna Y, X ve Baby Boomers kuşakları en çok ‘ev’ cevabını verirken, Z kuşağı farklı bir eğilim göstererek yüzde 41’lik bir oran ile kahveyi daha çok kafelerde içtiğini belirtiyor.
Evde kahve tüketimini en çok tercih eden kuşak yüzde 73,8 ile Baby Boomer’ların ardından evde kahve tüketiyorum cevabı yüzde 61,1 ile X kuşağından geliyor. Yüzde 39,6 ile Y kuşağı ve yüzde 34,6 ile Z kuşağı bu yaş gruplarını takip ediyor.
Baby Boomers’ın yüzde 18,4 ile X kuşağının yüzde 17,1’inin ikinci tercihlerindeki ‘pastane’ cevabı ise oldukça nostaljik.
Kafede kahve içerim diyenler arasında yüzde 41 ile Z kuşağı, yüzde 21,7 ile Y kuşağı ve yüzde 13,7 ile X kuşağı da bulunmakta.
İş yerinde tüketirim diyenler arasında yüzde 18,5 ile Z kuşağı, yüzde 15,7 ile Y kuşağı ve yüzde 3,3 ile Baby Boomers yer alıyor.
Dost meclislerinin vazgeçilmezi: Kahve sohbetleri
Kahve içmek insanlar arasında sosyal bağları güçlendirme potansiyelini taşıyor. Böyle olunca da kahve içmek bir tüketimin ötesinde kuşaklar için bir buluşma etkinliği haline dönüşebiliyor. Bu bağlamda Areda Piar, tüketicilere
"Kahve tüketimiyle ilgili herhangi bir ilginç hikayeniz veya gelenekleriniz var mı?"
sorusunu da yönelterek kahvenin sosyal hayattaki yerini de sorguluyor.
‘Kahve içmeyi arkadaşlarımla buluşma etkinliği haline getiririz.’
cevabı yüzde 35,2 ile Z kuşağında; yüzde 33,9 ile Baby Boomers kuşağında; yüzde 22,8 ile X kuşağında karşılık buluyor.
‘Kahve demlerken kendi özel tarifimi kullanırım ve her zaman aynı şekilde yaparım.’
cevabı ise yüzde 24,8 ile Y kuşağında karşılık buluyor.
Online kahve siparişini en çok Y kuşağı tercih ediyor
Bugün zaman tasarrufu, konfor ve rahatlık, mobil uygulamaların yaygınlaşması, sosyal medya etkisi, hızlı servis ve teslimat seçenekleriyle online alışveriş seçeneği giderek toplumda popüler hal geldi. Araştırmada
"Online olarak kahve siparişi veriyor musunuz?"
sorusuna da cevap arandı. Bu uygulamaları en çok kullanan kuşağın yüzde 30,2 ile Y kuşağı olduğu anlaşılıyor. Y kuşağını; yüzde 27,3 ile X kuşağı, yüzde 25,9 ile Z kuşağı ve yüzde 3,8 ile Baby Boomers takip ediyor.