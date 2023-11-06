Areda Piar araştırdı: Türkiye’de en çok sevilen makarna domates soslu spagetti oldu

Makarna denilince herkesin aklına ilk olarak İtalya gelse de bu lezzet birçok ülkede farklı isimler ve biçimlerde tüketilebiliyor. Çin ve Japonya'nın noodle'ı, Türklerin eriştesi, Kuzey Afrika'nın ise kuskusu var. Yanına eklenen bir sos ile ana yemek haline gelen marka bazen salata seçenekleri arasında da kendisini gösterebiliyor. Hızlı pişirme süresi de hız kazanan hayatımıza ayak durmakta bize kolaylık sağlayabiliyor.





Peki, yoğun tempoda çalışanların vazgeçilmezi, sofraların olmazsa olmazı ve en pratik mutfak lezzeti olan makarnayı Türkler nasıl tercih ediyor? Areda Piar araştırma şirketi “Benim Markam” modeli ile makarna tüketicilerinin öne çıkan tercihlerini ortaya koydu. Araştırmaya göre Türk halkı yüzde 33,8 ile en çok spagetti tüketiyor ve makarnasında yüzde 33 ile domates sosunu tercih ediyor.





En sevilen makarna çeşidi: Spagetti

Areda Piar’ın bin 100 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 33,8’si en çok spagettiyi tercih ediyor. En sevilen makarna çeşitlerinin ilk 5’inde ise; yüzde 16 ile burgu, yüzde 13,7 ile kalem, yüzde 9,7 ile kelebek ve yüzde 8 ile fiyonk yer alıyor.





Makarna tercihimiz domates soslu

Sofralarının vazgeçilmezi makarna, kolay ve pratik kimliğinin çok ötesinde artık. Çeşitli soslar makarnaya eşsiz bir görünüm katıyor. Peki, Türkler makarnayı hangi sosla tüketiyor? Türkiye'de en çok tercih edilen makarna soslarında yüzde 33 ile domatesli ve yüzde 21,6 ile salçalı soslar ilk sırada yer alırken hemen ardından yüzde 15 ile kremalı, yüzde 14,2 ile yoğurt soslu makarna geliyor.





Makarnayı ne sıklıkla tüketiyoruz?

Makarna severler için hafta içi hafta sonu fark etmiyor. Tüketiciler haftada en az bir gün mutlaka makarna tüketiyor. Araştırmaya katılanların yüzde 42,8’si haftada bir kez, yüzde 32’si ise haftada 2-3 kez makarna tüketiyor. Yüzde 19,5 de iki haftada bir veya uzun aralıklarla tercih ediyor.





Makarnanın yanında en çok tavuk tüketiliyor

Bir makarna hazırladığınızda onu hangi lezzetlerle bir araya getirebileceğinizi hep düşünmüşsünüzdür. Araştırmaya göre tüketicilerin makarna yanında olmazsa olmaz dediği tavuk, liderliği diğer ürünlere kaptırmadı. Katılımcıların yüzde 66’sı makarnanın yanında tavuk tüketirken yüzde 29,4’ü et tercih ediyor. Yüzde 4,6 ile balık ise üçüncü sırada yer alıyor.

Makarna ve ekmek aynı anda yenir mi?

En çok merak edilen konulardan birisi de makarnanın yanında ekmek yenir mi yenmez mi? Araştırmaya katılanların yüzde 77,5’i makarnayı ekmekle bir arada tüketmezken yüzde 22,5’i ekmekle tercih ediyor.





Metodoloji

Areda Piar tarafından 13-16 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen 'Benim Markam' makarna araştırmasına 1.100 kişi katıldı. Tüketici eğilimlerini düzenli olarak ele alan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.







