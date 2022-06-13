Hayat Areda Piar araştırdı Türkiyenin yüzde 49,2si açık süt satın alıyor
AKTÜEL

Areda Piar araştırdı: Türkiye'nin yüzde 49,2’si açık süt satın alıyor

Areda Piar'’ın gerçekleştiği süt tüketim alışkanlıklarına ilişkin anketin sonuçları, Türkiye’nin yüzde 49,2’sinin süt satın alırken mahalledeki markasız açık süt satan yer veya kişileri tercih ettiğini ortaya koydu.

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Haber Merkezi DHA
Areda Piar araştırdı: Türkiyenin yüzde 49,2’si açık süt satın alıyor
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Areda Piar, bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmada Türkiye’nin süt tüketim alışkanlıklarını inceledi.

Araştırmaya göre Türkiye’nin yüzde 49,2’si sütü açık süt satan yer ve kişilerden satın aldığını belirtirken, 44,7’si marketten aldığını ifade etti. Açık süt satın alan tüketicilerin en dikkat ettiği husus ise sütün taze olması. Araştırmada 'açık süt satın alırken nelere dikkat ediyorsunuz?' sorusuna katılımcıların yüzde 42,4’ü tazelik, yüzde 27’si satıcının hijyeni, yüzde 22,7’si satıcının tanınırlığı yanıtını verdi.

SÜT EN ÇOK YOĞURT YAPMAK İÇİN KULLANILIYOR

Araştırmada katılımcılar yöneltilen ‘sütü en çok ne için tercih ediyorsunuz?’ sorusuna ise yüzde 57 ev yoğurdu yapmak için kullandıkları cevabını verdi.

METODOLOJİ

Bu çalışma Türkiye genelinde bin 100 kişinin katılımıyla ve 06-10 Mayıs tarihleri arasında kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile ‘Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli’ kullanılarak gerçekleştirildi.

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