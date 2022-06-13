Areda Piar araştırdı: Türkiye'nin yüzde 49,2’si açık süt satın alıyor

Areda Piar, bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmada Türkiye’nin süt tüketim alışkanlıklarını inceledi.

Araştırmaya göre Türkiye’nin yüzde 49,2’si sütü açık süt satan yer ve kişilerden satın aldığını belirtirken, 44,7’si marketten aldığını ifade etti. Açık süt satın alan tüketicilerin en dikkat ettiği husus ise sütün taze olması. Araştırmada 'açık süt satın alırken nelere dikkat ediyorsunuz?' sorusuna katılımcıların yüzde 42,4’ü tazelik, yüzde 27’si satıcının hijyeni, yüzde 22,7’si satıcının tanınırlığı yanıtını verdi.

SÜT EN ÇOK YOĞURT YAPMAK İÇİN KULLANILIYOR

Araştırmada katılımcılar yöneltilen

sorusuna ise yüzde 57 ev yoğurdu yapmak için kullandıkları cevabını verdi.

METODOLOJİ

Bu çalışma Türkiye genelinde bin 100 kişinin katılımıyla ve 06-10 Mayıs tarihleri arasında kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile ‘Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli’ kullanılarak gerçekleştirildi.

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