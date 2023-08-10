Areda Piar bin 100 kişiye sordu: Türk halkı deterjan seçerken nelere dikkat ediyor?

Areda Piar araştırma şirketi tüketicilerin beğeni, güven, satın alma ve sadakat kriterlerini ele alarak geliştirdiği “Benim Markam” modeli ile bu ay çamaşır deterjanlarını ele aldı. Bin 100 kişiyle yapılan araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 44,4’ü toz/granül çamaşır deterjanı tercih ederken yüzde 40,5’i ise hem toz hem de sıvı deterjan, yüzde 15,1’i ise sıvı/likit deterjan tercih ediyor.





Toz deterjan açık ara önde

Yapılan araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 44,4’ü toz/granül deterjanı tercih ediyor. Yüzde 40,5’i ise hem toz hem de sıvı deterjandan yana seçimini yapıyor. Yüzde 15,1’i ise sıvı/likit deterjan kullanıyor.

Tüketicilerin toz deterjanı kullanım nedenlerinin en başında yüzde 37 ile temiz yıkama geliyor. Yüzde 27 ile beyazlatma ikinci, yüzde 14,6 ile uygun fiyat üçüncü, yüzde 10,4 ile leke çıkarma dördüncü, yüzde 9,3 ile alışkanlık beşinci, yüzde 1,7 ile doğal-ekolojik ürün olması altıncı sırada yer alıyor.





Sıvı deterjan kullanım nedenleri arasında ise ilk sırada yüzde 36 ile kalıntı bırakmaması bulunuyor. Yüzde 24,2’si çamaşırı koruma, yüzde 11,9’u temiz yıkama, yüzde 9,5’i güzel koku, yüzde 8,1’i yumuşaklık, yüzde 5,9’u doğal/ekolojik ürün, yüzde 1,7’si alışkanlık, yüzde 1,1’i uygun fiyat, yüzde 1,1’i ise leke çıkarma olarak diğer kullanım nedenleri arasında yer alıyor.

Tüketicilerin yüzde 57,8’i deterjan kullanımından memnun

Peki tüketiciler kullandığı çamaşır deterjanlarından ne kadar memnun? Araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 57,8’i çamaşır deterjanlarından kesinlikle memnun olduğunu belirtiyor. Diğer seçeneklerde ise yüzde 31,4’ü memnun, yüzde 6’sı ne memnun ne değil, yüzde 2’si memnun değil, yüzde 2,8’i kesinlikle memnun değil olarak göze çarpıyor.





Fiyat ve leke çıkarma belirleyici faktör

Araştırmada tüketicilerin çamaşır deterjanlarına yönelik yaşadığı sorunlarda yüzde 59,4 ile fiyat ve yüzde 40,7 ile leke çıkarma durumu öne çıkıyor. Tüketicilerin yüzde 25,3’ü temiz yıkamadığı için, yüzde 17,8’i kalıntı, yüzde 15’i sertlik ve yüzde 10,9’u alerji/cilt tahrişi konularında sorun yaşadığını belirtiyor.

Metodoloji

Areda Piar tarafından 12-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Benim Markam” Çamaşır Deterjanı Tercih araştırmasına 1.100 kişi katıldı. Tüketici eğilimlerini düzenli olarak ele alan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.







