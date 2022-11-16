AREDA Survey araştırdı: En fazla ilgi gören diziler belli oldu

Gönül Dağı en çok sevilen dizi oldu

Areda Survey’in bin 100 kişi ile gerçekleştirdiği “En Sevilen Eski ve Yeni Türk Dizileri” araştırmasına göre yayınlanmaya devam eden dizilerde yüzde 21,4 ile Gönül Dağı liste birincisi oldu. Yayın hayatı sona eren dizilerde ise ilk sırada yüzde 13 ile Diriliş Ertuğrul yer aldı.

En Sevilen Dizi: Gönül Dağı

Yorucu bir günün sonunda ailece bir araya gelerek izlenen o dizilerin verdiği keyif gibisi yoktur. Hele bir de mevsim kış ise ve çay varsa... En sevilen Türk dizilerinin belirlendiği araştırmada Türk halkının en sevdiği dizi yüzde 21,4 ile Gönül Dağı oldu. En sevilen dizilerde yüzde 10,8 ile Kuruluş Osman ikinci, yüzde 10,2 ile Arka Sokaklar üçüncü, yüzde 9,9 ile Teşkilat dördüncü, yüzde 8,9 ile Yargı beşinci sırada yer aldı. En sevilen diğer diziler ise sırasıyla; yüzde 6,6 ile Camdaki Kız, yüzde 6,5 ile Yalı Çapkını, yüzde 4,3 ile Yasak Elma, yüzde 4,1 ile Baba, yüzde 2,6 ile Ben Bu Cihana Sığmazam.

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Unutulmaz Dizilerin Lideri Diriliş Ertuğrul

Yayınlandığı yıllarda izleyenleri ekran başına kilitleyen ve sürükleyici senaryosuyla zihinlere yer eden Diriliş Ertuğrul araştırmada yer alan yayın hayatı sona eren unutulmaz diziler kategorisinde yüzde 13 ile liste başı oldu. Diriliş Ertuğrul’u yüzde 11,9 ile Kurtlar Vadisi, yüzde 10,8 ile İkinci Bahar ve yüzde 9,3 ile Aşkı-ı Memnu takip etti. Türk halkının en sevdiği unutulmaz diğer diziler ise; yüzde 7,4 ile Muhteşem Yüzyıl, yüzde 7,2 ile Asmalı Konak, yüzde 6,9 ile Ezel, yüzde 5,9 ile Ekmek Teknesi, yüzde 5,6 ile Seksenler yüzde 4,8 ile Avrupa Yakası.

Araştırma Metodolojisi

Bu araştırma 04 - 08 Kasım 2022 tarihleri arasında 1100 kişinin katılımıyla kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile ‘Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli’ kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

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ÖZGÜN Gönül Dağı reytinglerde zirvenin sahibi oldu

FOTOĞRAF 9 TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrulun geçtiğimiz günlerde ekrana gelen 147. bölümünde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Beybolat Bey karakterini canlandıran Ali Ersan Duru Diriliş Ertuğrula veda etti. Süper Haberin haberine göre, Engin Altan Düzyatana diziden ayrılacağı iddiaları sorulunca da söylentileri kesin bir dille yalanlamış: Dizi devam ediyor ben de kadrodayım diyerek adeta Burak Özcivite gönderme yapmıştı. Bu açıklamanın ardından Burak Özcivit ile Engin Altan Düzyatanın arası açılmış ikili yan yana hiç görülmemiş ve birbirleri hakkında açıklama yapmaktan kaçmışlardı. Diriliş Ertuğrul dizisi için artık son karar verildi. Aynı dizide birlikte rol almak istemeyen Burak Özcivit ve Engin Altan Düzyatan için formül bulundu.Yeni sezonda dizinin adı değişecek. Halime Sultanın ölümünde olduğu gibi dizide işlenen tarih de değişecek. Ertuğrul Gazi bu sezon sonunda final de ölecek. Böylece Engin Altan Düzyatan diziye veda edecek. Gelecek sezon ise Diriliş ya da Kuruluş Osman adıyla devam edecek. Osman Gaziyi ise Burak Özçivit canlandıracak. Diriliş Ertuğrul dizisinde tarihi karar: Birlikte rol almak istemediler Ekranların reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'da birlikte rol almak istemeyen Burak Özcivit ve Engin Altan Düzyatan için çözüm bulundu. Fenomen yapımın yeni sezonunda isim değişikliğine gidilecek. BiP'te paylaş

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