Areda Survey araştırdı: Kurban Bayramı tatilinizi nerede geçirmeyi planlıyorsunuz?

Areda Survey araştırma şirketinin Türkiye genelinde 2 bin 503 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre Türk halkının yüzde 71,4’ü Kurban Bayramı’nı evinde karşılayacak. Yüzde 24,3’ü aile veya akraba ziyaretine gidecekken yüzde 2,4’ü yurt içi tatiline ve yüzde 1,8’i de yurt dışı tatiline çıkacağını söylüyor.

Cinsiyet dağılımlarına bakıldığında kadınların yüzde 75,7’si Kurban Bayramı’nı kendi evinde geçireceğini belirtirken bu oranın erkeklerdeki karşılığı yüzde 67. Bayramda aile veya akraba ziyaretine gitmeyi planladığını ifade edenlere bakıldığında, kadınların oranı yüzde 20,1 olarak belirleniyor ve erkeklerde bu oran yüzde 28,7’ye kadar yükseliyor.

Kadınların yüzde 4,2’si erkeklerin de yüzde 4,3’ü bayramı tatilde geçireceğini söylüyor. Araştırmada, kadınların tatil planının ağırlıklı olarak yurt dışından yana olduğu ortaya çıkıyor. Erkeklerin yalnızca 0,6’sı yurt dışına gideceğini ifade ederken kadınlarda bu oran yüzde 3 olarak araştırmaya yansıyor. Bayram tatilini yurt içinde geçireceğini söyleyenlerde ise durum şu şekilde; kadınlar yüzde 1,2; erkekler yüzde 3,7.

Orta yaş grubu için Kurban Bayramı, tatil fırsatlarını da beraberinde getiriyor

Kurban Bayramı’ndan sonraki iki günün hafta sonu tatili ile birleştirilmesinin ardından, özellikle çalışan kesim için Kurban Bayramı, aynı zamanda bir tatil fırsatına döndü. Araştırmada sonuçları da bu durumu destekler nitelikte. Yurt dışı ve yurt içi tatil seçenekleri birlikte ele alındığında ilk sırada yüzde 6,9 ile 35-54 yaş aralığındaki katılımcılar yer alıyor. 18-34 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 3,3’ü, 55 yaş ve üzerindekilerin ise yüzde 1,7’si bayramı tatilde geçirmeyi planlıyor.

Tatil tercihini yurt dışından yapacaklarda ilk sırayı yüzde 4,3 ile 35-54 yaş grubu alıyor. Tatilini yurt içinde yapmayı tercih edenlerde ise en yüksek katılım yüzde 2,9 ile 18-34 yaş grubundaki gençler oluşturuyor.