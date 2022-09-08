Areda Survey araştırdı: Türk halkı Erdoğan’ın cemevi ziyaretini değerlendirdi

Areda Survey, ağustos ayı Sosyometre araştırmasında Erdoğan’ın Cemevine ziyareti konusunda toplumun tutumunu masaya yatırdı. Araştırma bulgularına göre dört katılımcıdan yaklaşık üçü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini olumlu olarak değerlendirdiği görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cemevlerine yönelik provokasyonun ardından Ankara Hüseyin Gazi Cemevi ziyaretinde Alevi Dedeleri ile bir araya geldi. Araştırma şirketi Areda Survey, bu konu üzerine katılımcılara “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cemevi ziyaretini nasıl karşıladınız?” sorusunu yönelterek, Türk halkının bu konu hakkındaki görüşlerini gözler önüne serdi.
Araştırma sonuçlarına göre, Erdoğan’ın Cemevi ziyareti doğru bir adımdı diyenlerin oranı yüzde 72,2 iken yanlış bir adımdı diyenlerin oranın ise yüzde 27,8 olduğu ortaya çıktı.
- Bu araştırma, 23-27 Ağustos 2022 tarihleri arasında AREDA Survey tarafından CAWI (Computer Assisted Web Interview) yöntemiyle NUTS-2 istatistiksel bölgeleme sistemine göre seçilmiş 26 ilde toplam 2000 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir.