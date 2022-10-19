Hayat Areda Survey araştırdı Türk kahvesi liderliği yeni nesil kahvelere bırakmadı
AKTÜEL

Areda Survey araştırdı: Türk kahvesi liderliği yeni nesil kahvelere bırakmadı

Areda Survey’in bin 100 katılımcı ile gerçekleştirdiği “En Sevilen Kahve” araştırmasının sonuçlarına göre Türk Kahvesi yüzde 77 ile liderliği yeni nesil kahve çeşitlerine bırakmadı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Areda Survey araştırdı: Türk kahvesi liderliği yeni nesil kahvelere bırakmadı
Türk kahvesi

Günümüzde yeni nesil kahve tüketiminin giderek yaygınlaşmasıyla Türk toplumunun kahve tercihi de merak konusu haline geldi. Areda Survey’in gerçekleştirdiği en sevilen kahve araştırmasına göre yüzde 77 ile Türk kahvesi diğer kahve türlerini gölgede bıraktı.

TÜRK HALKI KAHVE’Yİ ÖĞLEDEN SONRA TÜKETİYOR

Araştırma sonuçlarına göre, Türk halkı kahveyi en çok yüzde 34,3 ile öğleden sonra tüketiyor. Kahve tüketiminde öne çıkan diğer zamanlar ise yüzde 27,6 ile akşam, yüzde 26,4 ile kahvaltı sonrası, yüzde 8,5’i gün boyu ve yüzde 3,1’i kahvaltı.

Türk halkının yüzde 58,9’u kahvesini kendisi yapmayı tercih ediyor. Yüzde 26,7’si 'hem kendim yaparım hem de satın alırım' derken, yüzde 14,3’ü 'satın alırım' diyor.

Evde lezzetli Türk kahvesi yapmanın püf noktaları
ÖZGÜN
Evde lezzetli Türk kahvesi yapmanın püf noktaları

GÜNDE 1 FİNCAN ŞEKERLİ KAHVE KEYFİ

Günümüzde kontrollü olarak tüketilen kahvenin insan sağlığını olumlu yönde etkilediği artık biliniyor. Ancak kahve tüketimi insan sağlığına iyi gelen bir içecek olarak tercih edilmesinin ötesinde bir yerde. Araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 52,4’ü ‘keyif aldığım için kahve tüketiyorum’ diyor. Yüzde 33,1’i ise 'sağlığım için tüketiyorum' tercihini yapıyor.

Türk halkının yüzde 74,5’i kahve keyfini günde 1 Fincan/Kupa ile sınırlandırıyor ve yüzde 50,4’ü kahvelerini şekerli olarak tüketmeyi sevdiğini belirtiyor. Yüzde 37,3’ü ise şekersiz kahve tüketiyor.

Türk kahvesinin 500 yıllık öyküsü
FOTOĞRAF 9
Title
Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü ve Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği iş birliğiyle düzenlenen \"Bir Taşım Keyif: Türk Kahvesinin 500 Yıllık Öyküsü\" sergisi, Türk kahvesinin saray serüvenine ışık tutuyor.
Title
Topkapı Sarayı'nda 15 Haziran'a kadar görülebilecek sergide, sarayda kullanılan kahve fincanları, cezveler, güğümler, kahve kutuları, kahveye ilişkin Osmanlı dönemine ait eserler görülebiliyor.
Title
Topkapı Sarayı'nın yanı sıra özel koleksiyonlardan elde edilen eserler, Osmanlı döneminde kahveye verilen önemi de gözler önüne seriyor.
Title
Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Serim, yaptığı açıklamada, Türk kahve kültürü ve geleneğinin 2013 yılında UNESCO'nun \"Somut olmayan kültürel miras\" listesine girdiğini hatırlatarak, Türk kahvesi kültürün tanıtılması amacıyla sergiyi düzenlediklerini söyledi.
Title
Serim, kahvenin o yıllarda Etiyopya, Arap Yarımadası ve bazı Ortadoğu ülkelerinde bilindiğine dikkati çekerek, \"Kahve İstanbul'a geldiği andan itibaren, Osmanlı İmparatorluğu'nun başşehri olması nedeniyle Osmanlı'nın çeşitli vesilelerle temasta bulunduğu ülkelere de yaygınlaşıyor. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na kahvenin girişi, 2. Viyana Kuşatması'na dayanıyor. İngiltere'de 1650'lerde, Fransa'da 1660'larda yaygınlaşıyor. Avrupa ülkeleri kolonilerinde kahve üretimi yapıyor. Bu nedenle de İstanbul, kahvenin dünyaca sevilen bir içecek olmasında çok önemli bir başlangıç noktası\" şeklinde konuştu.
Title
Türk kahvesinin 500 yıllık öyküsü
Title
Türk kahvesinin 500 yıllık öyküsü
Title
Türk kahvesinin 500 yıllık öyküsü
Title
Türk kahvesinin 500 yıllık öyküsü
Türk kahvesinin 500 yıllık öyküsü

 Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü ve Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Bir Taşım Keyif: Türk Kahvesinin 500 Yıllık Öyküsü" sergisi, Türk kahvesinin saray serüvenine ışık tutuyor.

Bilge Kralın vefatının 19uncu yılı

Bilge Kral'ın vefatının 19'uncu yılı

​Bosna Hersek halkı için yaptığı fedakarlıklarla hafızalara kazındı.
İstanbulda faciaya davetiye

İstanbul'da faciaya davetiye

Dalgalara aldırış etmeden denizin ortasında balık tuttular.
AK PartiGrup Toplantısı

AK Parti
Grup Toplantısı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

Bakan Nebati: Yaklaşık 14,3 milyon katılımcıya ve 362 milyar TL'lik fon büyüklüğüne ulaşıldı.

​İzdiham çıktı: Beş kişi yaralandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.