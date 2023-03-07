Areda Survey sağlık sistemini Türk halkına sordu: Türkiye’deki hastane altyapısını yeterli buluyor musunuz?

Türkiye’nin renkli gastronomi dünyasında sokak lezzetleri önemli bir yere sahip. Kültürümüzün bir parçası olan sokak lezzetleriyle günlük hayatımızda sürekli iç içeyiz. İşe yetişirken köşe başındaki tezgâhtan aldığımız simit, sahilde dolaşırken atıştırdığımız midye dolma ya da gece vakti eğlenceden dönerken açlığımızı yatıştırmak için yediğimiz kokoreç. Areda Survey tarafından bin 100 kişi ile gerçekleştirilen sokak lezzetleri araştırmasına göre Türk halkının en sevdiği sokak lezzeti yüzde 18,5 ile kokoreç oldu. Kokoreci sırasıyla yüzde 18,2 ile döner, yüzde 14,5 ile simit takip etti.