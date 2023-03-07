|
Reklam
Reklam
Hayat

Areda Survey sağlık sistemini Türk halkına sordu: Türkiye’deki hastane altyapısını yeterli buluyor musunuz?

Araştırma şirketi Areda Survey’in iki bin kişinin katıldığı hastane anketine göre, Türk halkının yüzde 60’ı hastane alt yapısını yeterli buluyor. Yaş gruplara göre gençlerin yüzde 66.2’si, orta yaş ve yaşlılara göre en önde yer alıyor. 

12:45 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Türk halkı hastanelerin alt yapısına güveniyor.

Türk halkı hastanelerin alt yapısına güveniyor.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede Türkiye’nin şifa merkezleri haline gelen hastaneler şimdi Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binlerce depremzedenin yaralarının sarılmasında aktif rol oynamaya devam ediyor. Bu zorlu günlerde hastanelerin alt yapısı hiç olmadığı kadar gündeme geldi. Peki, Türk halkı hastanelerin alt yapısını yeterli bulunuyor mu? Araştırmaya göre halkın yüzde 60’ı Türkiye’deki hastane alt yapısını yeterli, yüzde 40’ı ise yetersiz buluyor. 

Yeni nesil hastanelerin alt yapısından oldukça memnun  

Araştırmada yer alan genç ve orta ya ve yaşlılar kategorisinde hastane memnuniyet düzeyi yüzde 66,2 ile 18-34 yaş aralığında bulunuyor. 35-54 yaş grubu 65,1 ve 55 yaş ve üzeri yaş grubu yüzde 44,3 olarak sıralanıyor. Araştırma bulgularına göre eğitim düzeyinin katılımcılar arasında anlamlı bir farklılığa yol açtığı görülüyor.

Eğitim düzeyi arttıkça yeterli görme oranı artıyor

Eğitim düzeyi arttıkça hastane alt yapısının yeterli görülme oranı da doğru orantılı artış gösteriyor. Lisans ve üzeri eğitim alan katılımcıların hastane alt yapılarını yüzde 66,2 ile yeterli bulduğu görülüyor. 2021 yılı verileri ile 2022 yılı verileri karşılaştırıldığında 1 yıl içerisinde yüzde 9,9 oranında memnuniyette artış söz konusu durumda. 


Türkiye genelinde 2 bin kişinin katıldığı ve 27 - 30 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi. 



#Areda Survey
#Kahramanmaraş
#Türkiye
30 dakika önce
default-profile-img
Areda Survey sağlık sistemini Türk halkına sordu: Türkiye’deki hastane altyapısını yeterli buluyor musunuz?
Salgın riskine karşı ekipler teyakkuzda: Depremzedelere yönelik aşı çalışmaları devam ediyor
Prof. Dr. Hasan Sözbilir son üç depremin '500 yılın en büyüğü' olduğunu söyledi
Dışişleri Bakanlığı: Deprem bölgelerinde 16 ülke 34 sahra hastanesi kurdu
Türk Cumhuriyetleri depremde Türkiye'nin yanında oldu
Eski İsrail Başbakanı Lapid Filistin beldesi Huvvara'daki saldırıyı 'Yahudi terörü' olarak niteledi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.