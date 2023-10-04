Areda Survey'den çok konuşulacak araştırma: Dijitalleşmenin etkisiyle komşuluk ilişkileri zayıfladı mı?

Aileden sonra gelen ve en güçlü sosyal bağ olarak nitelendirilen komşuluk ilişkileri, modern dünyada ciddi anlamda darbe aldı. İçinde yaşadığımız apartmanlar, mekansal olarak yakın olmasına rağmen insanların sosyal ve duygusal anlamda birbirine uzak olmalarına sebep oldu. Pandemi döneminin yaşanması, dijitalleşmenin hayatımıza yerleşmesiyle sosyal ilişkilerin yerini sanal ilişkilere bırakması derken komşuluk ilişkilerinin zor bir sınavdan geçtiğini söylemek pek de yanlış olmaz. Areda Survey’in 2021-2022 ve 2023 yıllarında gerçekleştirdiği komşuluk araştırması verileri de bu durumu destekler nitelikte. 2021 yılında

“Komşularınızla birbirinize gidip gelir misiniz?”