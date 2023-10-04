Areda Survey'den çok konuşulacak araştırma: Dijitalleşmenin etkisiyle komşuluk ilişkileri zayıfladı mı?

Areda Survey, Türkiye genelinde 2 bin 562 kişinin katıldığı bir araştırma yaptı.
Erkekler komşularına daha az güveniyor
Komşuya duyulan güvenin cinsiyetlere göre de farklılık gösterdiği görülüyor. 2023 yılı verilerine göre kadınların yüzde 21,6'sı komşusuna hiç güvenmediğini, yüzde 3,9'u her koşulda güvendiğini ifade ediyor. Erkeklerin ise yüzde 32,7'si hiç güvenmediğini, yüzde 9,9'u ise her koşulda güvendiğini belirtiyor.
Komşusuna en çok yaşlılar güvenmiyor
Komşuya duyulan güven durumu yaş gruplarına göre incelendiğinde “Hiç güvenmem” diyenlere ait en yüksek oran yüzde 39 ile 55 yaş ve üzerine ait durumda. 35-54 yaş arasında yüzde 21,1 iken, 18-34 yaş arasında yüzde 18,6 olduğu görülüyor. “Her konuda güvenirim” diyenlerin yüzde 11,6’sı 18-34 yaş, yüzde 6,4’ü 55 yaş ve üzeri, yüzde 4,7’si ise 35-54 yaş arasında.