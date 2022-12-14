Areda Türk halkına sordu: Arkadaşında olmasını istediğin en önemli özellik nedir?

Metodoloji Areda Survey tarafından 17 -20 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen çikolata araştırmasına 1100 kişi katıldı. Tüketici eğilimlerini düzenli olarak ele alan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.

Araştırmaya göre katılımcıların 76’sı çikolatayı kahve ile birlikte tüketiyor.

ÇİKOLATA KAHVE İLE TÜKETİLİYORTaze çekilmiş kahveden yapılmış bir fincan kahve ve yanında yedikçe mutluluk veren bir parça çikolata… Bu muhteşem ikiliye hayır diyebilecek oldukça az olsa gerek.

Çikolatanın en sevilen hali olan sütlü çikolatayı yüzde 41,9 ile bitter çikolata takip ediyor.

Areda Surveyin araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 54,4’ü sütlü çikolatayı tercih ediyor.

İşte Türk halkının en çok tükettiği çikolata...

En özel günlerimizde yüzümüzü güldüren, yorulduğumuzda bizi harekete geçirecek enerjiyi veren çikolata araştırmasının sonuçları belli oldu.

Çoğumuzun ortak noktalarından biri de çikolata sevgisi.

Areda Survey araştırdı: Türk halkının en çok tükettiği çikolata belli oldu

Areda Survey'in bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği çikolata araştırmasına göre Türk halkının en çok tükettiği çikolata belli oldu. İşte Türk halkının yerken kendisini en mutlu hissettiği çikolata...

