Hayat Areda Türk halkına sordu Arkadaşında olmasını istediğin en önemli özellik nedir?
AKTÜEL

Areda Türk halkına sordu: Arkadaşında olmasını istediğin en önemli özellik nedir?

Araştırma şirketi Areda Survey, arkadaşlık ilişkilerine dair çalışmasını yayımladı. Araştırmanın sonucuna göre, Türk halkının yüzde 56,3'ü arkadaşının dürüst olmasını istiyor.

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Haber Merkezi DHA
Areda Türk halkına sordu: Arkadaşında olmasını istediğin en önemli özellik nedir?
Arşiv

Araştırma şirketi Areda Survey, 23-29 Kasım tarihlerinde bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği arkadaşlık araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile "Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli" kullanılarak yapılan araştırmanın sonucu, Türk halkının yüzde 56,3'ü arkadaşının dürüst olmasını istediğini ortaya koydu.

Araştırmanın detaylarında arkadaşlarda aranan diğer özellikler ise sırasıyla şöyle:


  • Yüzde 9,0 saygılı
  • yüzde 7,6 kibar
  • yüzde 7,6 sırdaş
  • yüzde 5,8 merhametli
  • yüzde 4,0 yönlendirici
  • yüzde 2,9 koruyucu
  • yüzde 2,9 cömert
  • yüzde 2,2 sabırlı
  • yüzde 1,8 çalışkan

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Areda Survey araştırdı: Türk kahvesi liderliği yeni nesil kahvelere bırakmadı

Areda araştırdı: Türk halkı en çok hangi yalanı söylüyor?
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Araştırmada “En sık başvurduğunuz beyaz yalan hangisi?” sorusuna katılımcıların cevapları şu şekilde oldu..
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ARAŞTIRMAYA GÖRE EN ÇOK SÖYLENEN YALANLAR“Yüzde 21,1 ben asla yalan söylemem.
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“Yüzde 16,5 telefonum sessizdeydi.
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“Yüzde 12,7 kullanım şartlarını okudum, kabul ediyorum.
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“Yüzde 10,3 söyle kızmayacağım.
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“Yüzde 9,1 telefonu değiştirdim, numaran kayıtlı değil.
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“Yüzde 6,0 iyi derecede İngilizce biliyorum.
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“Yüzde 4,5 üzerimde nakit yok.
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“Yüzde 4,0 önemli olan ruh güzelliği.
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“Yüzde 2,6 önemli olan kazanmak değil yarışmaktı.
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“Yüzde 2,6 yok ya ben de yeni gelmiştim zaten.
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“Yüzde 10,6 diğer olarak belirlendi.”
Areda araştırdı: Türk halkı en çok hangi yalanı söylüyor?
Areda Survey'in bin 100 katılımcıyla gerçekleştirdiği ''En sık söylenen yalanlar'' araştırması sonuçlarına göre Türk halkının en çok başvurduğu beyaz yalan belli oldu.


Areda Survey araştırdı: Türk halkının en çok tükettiği çikolata belli oldu
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Çoğumuzun ortak noktalarından biri de çikolata sevgisi.
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Fakat tercihlerimiz konusunda farklılar yaşanabiliyor.
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Kimimizin favorisi sütlüyken kimimizinki bitter çikolata olabiliyor.
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En özel günlerimizde yüzümüzü güldüren, yorulduğumuzda bizi harekete geçirecek enerjiyi veren çikolata araştırmasının sonuçları belli oldu.
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İşte Türk halkının en çok tükettiği çikolata...
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Areda Surveyin araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 54,4’ü sütlü çikolatayı tercih ediyor.
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Çikolatanın en sevilen hali olan sütlü çikolatayı yüzde 41,9 ile bitter çikolata takip ediyor.
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ÇİKOLATA KAHVE İLE TÜKETİLİYORTaze çekilmiş kahveden yapılmış bir fincan kahve ve yanında yedikçe mutluluk veren bir parça çikolata… Bu muhteşem ikiliye hayır diyebilecek oldukça az olsa gerek.
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Araştırmaya göre katılımcıların 76’sı çikolatayı kahve ile birlikte tüketiyor.
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Metodoloji Areda Survey tarafından 17 -20 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen çikolata araştırmasına 1100 kişi katıldı. Tüketici eğilimlerini düzenli olarak ele alan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.
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Areda Survey araştırdı: Türk halkının en çok tükettiği çikolata belli oldu
Areda Survey'in bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği çikolata araştırmasına göre Türk halkının en çok tükettiği çikolata belli oldu. İşte Türk halkının yerken kendisini en mutlu hissettiği çikolata...
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