​Arif Ersoy vefat etti: Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşı hakka yürüdü ​

Milli Görüş’ün merhum lideri Necmettin Erbakan’ın yakın çalışma ve yol arkadaşı, Milli Görüş’e büyük hizmetleri bulunan ilim adamı, Çorum eski belediye başkanı Prof. Dr. Arif Ersoy Hakk’a yürüdü.
Fatih Erbakan duyurdu
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan vefat haberini Twitter hesabından, “Adil Düzen teorisyenlerinden, Erbakan Hocamız’ın yakın çalışma ve yol arkadaşı, Milli Görüş’e büyük hizmetleri bulunan, çok kıymetli ilim adamı Prof. Dr. Arif Ersoy Hocamız’ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Tüm ailesinin ve camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet olsun” mesajıyla duyurdu.
Adil Düzen teorisyenlerinden, Erbakan Hocamız’ın yakın çalışma ve yol arkadaşı,Milli Görüş’e büyük hizmetleri bulunan, çok kıymetli ilim adamı Prof. Dr. Arif Ersoy Hocamız’ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik.Tüm ailesinin ve camiamızın başı sağolsun.Mekanı cennet olsun
Adil Düzen teorisyenlerinden, Erbakan Hocamız’ın yakın çalışma ve yol arkadaşı,Milli Görüş’e büyük hizmetleri bulunan, çok kıymetli ilim adamı Prof. Dr. Arif Ersoy Hocamız’ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik.Tüm ailesinin ve camiamızın başı sağolsun.Mekanı cennet olsun— Dr. Fatih Erbakan (@ErbakanFatih) September 1, 2020
Çorum'da toprağa verilmesi bekleniyor
- Ankara’da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden dün akşam hayatını kaybeden
Ersoy’un, Çorum’da toprağa verilmesi bekleniyor. İlim adamlığı ve siyaset adamlığı ile verdiği hizmetlerin yanısıra beyefendi kişiliğiyle de gönüllere taht kuran Ersoy’un ailesi, defin yeri ve saati hakkında açıklama yapacak.