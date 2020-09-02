​Arif Ersoy vefat etti: Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşı hakka yürüdü ​

Türkiye'nin doktor ablası: Ayşe Hümeyra Ökten

Necid çöllerini tır kamyonlarıyla geçen, Şam'da karda kışta gecenin bir vakti tek başına tren bekleyen ve bunların hepsini aşk için yapan bir kadın; Dr. Ayşe Hümeyra Ökten. Cumhuriyet'in ilk döneminde tıp eğitimi alarak ilk başörtülü doktor oldu. İlk kadın doktor olarak Kızılay ile hacca gitti ve o gün hayatı değişti. Yaşamını hastalarına adayan ve tek başına bir vakıf gibi hizmet veren Ökten'in tek bir arzusu vardı. O da Peygamber Efendimize komşu olmak. Medine'den kopamadığı için ömrünün son 60 yılını Medine ve İstanbul arasında mekik dokuyarak geçiren Ayşe Hümeyra Ökten son nefesini de Medine-i Münevvere'de verdi. Peki, Ayşe Hümeyra Ökten kimdir? Gelin birlikte inceleyelim.









