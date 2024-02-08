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Hayat

Arkeologlar ve sanat tarihçileri rehber olabilecek

Türkçe tur rehberlerine ilişkin yasal düzenleme hazırlanıyor. Yasada yapılacak değişiklikle, Türkçe rehberlik alanında arkeolog ve sanat tarihçilerinin de rehber olabilmesinin önü açılacak.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 8/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 23:28 - 7/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bir süredir tur operatörlerinden gelen Türkçe tur rehberi talebini değerlendirmeye aldı. Hazırlanan taslak metne göre, üniversitelerin sanat tarihi, arkeoloji bölümlerinden mezun olan kişiler de Türkçe tur rehberi olarak hizmet verebilecek. Edinilen bilgiye göre, Turist Rehberliği Meslek Kanununda değişikliğe gidilecek. Türkçe rehber ve rehberlik taban ücreti gibi sektörde uzun süredir tartışılan konulara kalıcı çözüm getirilecek. Türk turistlere Türkçe rehberlik olanağı sağlayan acentelerde bu işi yapanlar da rehber sayılacak. En az bir yabancı dili olan ve dili üst seviyede kullanabilen kişilere Türkçe Rehberlik imkanı sağlanacak. Turist rehberliğinin, ülke genelinde ve bölgesel olarak yapılmasının önü açılacak. Turist rehberleri, meslek odasına üye olmadan çalışamayacak.



#Arkeoloji
#Tarih
#Sanat
#Aktüel
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