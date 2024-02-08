Arkeologlar ve sanat tarihçileri rehber olabilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı bir süredir tur operatörlerinden gelen Türkçe tur rehberi talebini değerlendirmeye aldı. Hazırlanan taslak metne göre, üniversitelerin sanat tarihi, arkeoloji bölümlerinden mezun olan kişiler de Türkçe tur rehberi olarak hizmet verebilecek. Edinilen bilgiye göre, Turist Rehberliği Meslek Kanununda değişikliğe gidilecek. Türkçe rehber ve rehberlik taban ücreti gibi sektörde uzun süredir tartışılan konulara kalıcı çözüm getirilecek. Türk turistlere Türkçe rehberlik olanağı sağlayan acentelerde bu işi yapanlar da rehber sayılacak. En az bir yabancı dili olan ve dili üst seviyede kullanabilen kişilere Türkçe Rehberlik imkanı sağlanacak. Turist rehberliğinin, ülke genelinde ve bölgesel olarak yapılmasının önü açılacak. Turist rehberleri, meslek odasına üye olmadan çalışamayacak.