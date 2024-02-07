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Hayat

CİMER'e sorulan soru şaşırttı: Murat Kekilli ve Fahrettin Altun'un diyaloğu gündem oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir vatandaşın doğum saatini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden (CİMER) öğrendiğini belirttiği sosyal medya paylaşımıyla ilgili, "Özellikle gençlerimizin son yıllarda CİMER'e yoğun bir ilgisinin olduğunu görüyoruz ve bu bizi ziyadesiyle memnun ediyor" ifadelerini kullandı.

Büşra Soyal
Büşra Soyal
19:14 - 7/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, doğum saatini CİMER'e soran vatandaşla ilgili paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, doğum saatini CİMER'e soran vatandaşla ilgili paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun şarkıcı Murat Kekilli'nin sosyal medya hesabından
"Allah razı olsun CİMER 23 yılın sonunda doğum saatimi öğrendim" şeklindeki bir paylaşımı alıntılayarak, "Ama bu CİMER de cidden fazla oluyor :) Yükselen burç hesaplamasına kadar yapacak neredeyse! Fahrettin Hocam?"
mesajına yanıt verdi.
Kekilli'nin bu paylaşımını alıntılayan Altun,
"Sevgili @kekillimurat kardeşim, özellikle gençlerimizin son yıllarda CİMER'e yoğun bir ilgisinin olduğunu görüyoruz ve bu bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Akıllarındaki her konuyu http://cimer.gov.tr aracılığıyla CİMER'e sorarak bizlerle sürekli iletişim halinde oluyorlar. Biz de elimizden geldiğince genç arkadaşlarımızın bilgi edinme taleplerini karşılamaya çalışıyoruz."
ifadelerini kullandı.

Murat Kekilli

#CİMER
#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı
#Murat Kekilli
#Fahrettin Altun
1 saat önce
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