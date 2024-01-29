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CİMER'den doğum saatinizi öğrenmek mümkün! İşte izlenecek yollar

Doğum saati öğrenme işlemi artık e-Devlet veya Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) resmi internet sitesi üzerinden kolayca yapılabilmektedir. İşte CİMER üzerinden doğum saati sorgulama yapmak için izlenecek yollar.

14:11 - 29/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
CİMER'den doğum saati öğrenme nasıl yapılır?
CİMER'den doğum saati öğrenme nasıl yapılır?
Doğum saati öğrenmek isteyen kişiler,
üzerinden doğum bilgilerini sorgulayarak kolayca bilgi edinebilirler. Doğum saatinizi
üzerinden öğrenmek mümkündür. Aşağıda, doğum saatinizi CİMER üzerinden nasıl öğrenebileceğinizi şu yolları izleyerek gerçekleştirebilirsiniz

CİMER'DEN DOĞUM SAATİ NASIL ÖĞRENİLİR?

CİMER üzerinden doğum saatinizi öğrenmek mümkündür. Doğum saatinizi CİMER'den öğrenmek için:

CİMER
'in resmi web sitesine (https://www.cimer.gov.tr/) gidin.
E-Devlet Kapısı
ile giriş yapın.
Bilgi Edinme
başlığına tıklayın.
Başvuru Formu
'nu doldurun.
Kurum seçeneğinden
İçişleri Bakanlığı
'nı seçin.
Konu seçeneğinden
Nüfus ve Vatandaşlık İşler
i'ni seçin.
Başvuru Metni kısmına "
Doğum saatimi öğrenmek istiyorum
." yazın.
T.C. kimlik numaranızı
ve doğum tarihinizi girin.

Başvuru butonuna tıklayın.

CİMER DOĞUM SAATİ NE KADAR SÜREDE ÖĞRENİLİR?

CİMER'e bilgilerini eksiksiz ve doğru bildiren vatandaşların işlemleri başlatılıyor. Doğum belgesinin ilgili kişiye iletilmesi ise 2-3 gün içinde gerçekleşiyor.

CİMER'e yapılan başvuru sonucunda incelenen 'doğum dayanak belgesi'ndeki doğum saati, ilgili kişiye iletiliyor.

DOĞUM SAATİ ÖĞRENME DİLEKÇESİ NEDİR?

Doğum saatlerinin öğrenilebilmesi için CİMER'e teslim edilmesi gereken dilekçeye doğum saati öğrenme dilekçesi adı verilir. Ancak günümüzde, doğum saati öğrenme işlemleri, bu dilekçeyi kuruma vermeden de online olarak gerçekleştirilebilir. CİMER'in internet sitesine girilmesinin ardından kişiler, bilgi edinme haklarını kullanarak doğdukları saati kolay bir şekilde öğrenebilirler.

DOĞUM SAATİ İLE NE YAPILIR?

Doğum saati bilgilerinin kullanılabileceği yerler, genellikle kişilerin kendilerine özel olan doğum haritalarının belirlenmesidir. Doğum saati ile beraber, başta yükselen burçları olmak üzere pek çok bilgiye erişim sağlanabilir. Böylece kişiler, doğum haritalarına ait daha doğru ve kesin bilgilere erişebilirler.


CİMER şikayet hattı: Cumhurbaşkanlığı'na (CİMER) şikayet başvurusu nasıl yapılır?
CİMER şikayet hattı: Cumhurbaşkanlığı'na (CİMER) şikayet başvurusu nasıl yapılır?

CİMER, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi" anlamına gelen bir internet sitesi ve mobil uygulamadır. 'CİMER'e şikayet nasıl yapılır?, CİMER'e isimsiz şikayet yapılabilir mi?' soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Tüm vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet ve önerilerini kolaylıkla yapabiliyor. CİMER şikayet hattı vatandaşlar tarafından da kolaylıkla kullanılıyor. Peki, CİMER şikayet başvuruları nasıl yapılır, dilekçe nasıl yazılır? CİMER şikayet nereye yapılır? İsimsiz şikayet yapılabilir mi? Cimer istek ve şikayet başvurularına ne kadar sürede cevap verilir? İşte Cumhurbaşkanlığı şikayet hattı ve e-Devlet Cimer şikayet sorgulama ekranı.


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2 saat önce
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