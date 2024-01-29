CİMER'DEN DOĞUM SAATİ NASIL ÖĞRENİLİR?
CİMER üzerinden doğum saatinizi öğrenmek mümkündür. Doğum saatinizi CİMER'den öğrenmek için:
Başvuru butonuna tıklayın.
CİMER DOĞUM SAATİ NE KADAR SÜREDE ÖĞRENİLİR?
CİMER'e bilgilerini eksiksiz ve doğru bildiren vatandaşların işlemleri başlatılıyor. Doğum belgesinin ilgili kişiye iletilmesi ise 2-3 gün içinde gerçekleşiyor.
CİMER'e yapılan başvuru sonucunda incelenen 'doğum dayanak belgesi'ndeki doğum saati, ilgili kişiye iletiliyor.
DOĞUM SAATİ ÖĞRENME DİLEKÇESİ NEDİR?
Doğum saatlerinin öğrenilebilmesi için CİMER'e teslim edilmesi gereken dilekçeye doğum saati öğrenme dilekçesi adı verilir. Ancak günümüzde, doğum saati öğrenme işlemleri, bu dilekçeyi kuruma vermeden de online olarak gerçekleştirilebilir. CİMER'in internet sitesine girilmesinin ardından kişiler, bilgi edinme haklarını kullanarak doğdukları saati kolay bir şekilde öğrenebilirler.
DOĞUM SAATİ İLE NE YAPILIR?
Doğum saati bilgilerinin kullanılabileceği yerler, genellikle kişilerin kendilerine özel olan doğum haritalarının belirlenmesidir. Doğum saati ile beraber, başta yükselen burçları olmak üzere pek çok bilgiye erişim sağlanabilir. Böylece kişiler, doğum haritalarına ait daha doğru ve kesin bilgilere erişebilirler.