CİMER, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi" anlamına gelen bir internet sitesi ve mobil uygulamadır. 'CİMER'e şikayet nasıl yapılır?, CİMER'e isimsiz şikayet yapılabilir mi?' soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Tüm vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet ve önerilerini kolaylıkla yapabiliyor. CİMER şikayet hattı vatandaşlar tarafından da kolaylıkla kullanılıyor. Peki, CİMER şikayet başvuruları nasıl yapılır, dilekçe nasıl yazılır? CİMER şikayet nereye yapılır? İsimsiz şikayet yapılabilir mi? Cimer istek ve şikayet başvurularına ne kadar sürede cevap verilir? İşte Cumhurbaşkanlığı şikayet hattı ve e-Devlet Cimer şikayet sorgulama ekranı.