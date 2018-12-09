Hayat Asansörde kaldı çekirdek çitleyerek kurtarılmayı bekledi
AKTÜEL

Asansörde kaldı çekirdek çitleyerek kurtarılmayı bekledi

Adana'nın Seyhan ilçesinde mahsur kaldığı asansörde çekirdek çitleyerek kurtulmayı bekleyen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Mahsur kaldığı sırada ekipleri asansörde çekirdek çitleyerek bekleyen Doğru, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini belirterek, "Allah'tan cebimde biraz çekirdek vardı, onunla vakit geçirdim" dedi.

AA
Doğru, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Doğru, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kıbrıs'tan sınava girmek için kente gelen Ahmet Doğru, arkadaşını ziyaret etmek amacıyla iş yerine gitti. İş yerinin adresini karıştırarak yanlış binaya giren Doğru, 6. katta arızalanan asansörde mahsur kaldı.

Çekirdek çitleyerek vakit geçirmiş

Polisten yardım isteyen Doğru, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Mahsur kaldığı sırada ekipleri asansörde çekirdek çitleyerek bekleyen Doğru, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Doğru, arkadaşının iş yerini karıştırdığını belirterek, "Allah'tan cebimde biraz çekirdek vardı, onunla vakit geçirdim" dedi.

Doğru, 6. katta arızalanan asansörde mahsur kaldı.

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