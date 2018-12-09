Asansörde kaldı çekirdek çitleyerek kurtarılmayı bekledi

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Türkiye ve ABD'den ortak Münbiç açıklaması

Türkiye ve ABD, Münbiç Yol Haritası konusunda yıl sonuna kadar hızlandırılmış ve somut ilerleme sağlanmasını taahhüt ettiklerini açıkladı. Açıklamada, "Taraflar, Münbiç Yol Haritasında yıl sonuna kadar hızlandırılmış ve somut ilerleme sağlanmasını taahhüt etmişlerdir" denildi.