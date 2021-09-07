Aşı olmayan aile hastanelik oldu: 'Sosyal medya yalanlarına kandık aşı olmadık'

Kadirli’de yaşayan Cengizhan Güler 26 Ağustos’ta önce kendisi, ardından eşi ve daha sonra iki çocuğu korona virüse yakalandı. Hastalık kısa sürede ilerleyince, ailenin tedavisine hastanede devam edilmesi kararlaştırıldı. Kadirli ilçesinde özel bir hastanenin Covid-19 servisinde tedavi altına alınan Cengizhan Güler, eşi ve iki çocuğunun da aşı olmadığı ortaya çıktı.

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ÇOCUĞU OKULA BAŞLAYAMADI

Hastane odasında 11 yaşındaki kızı Ceyli Güler’in oyuncaklarıyla oynadığı videosunu çeken Cengizhan Güler, çocuğunun okula başlamamasından dolayı çok üzüldüğünü belirtti. Yine çektiği bu video ile herkese aşı olun çağrısı yapan Cengizhan Güler, “Geçtiğimiz günlerde Kovid testimiz pozitif çıktı. Bir süre evimizde tedavi gördük. Maalesef evde gördüğümüz Kovid tedavisi yeterli gelmedi. Hastalık ciğerlerimize indiği için hastaneye yattık. Sosyal medya yalanlarına inandım. Yalan yanlış bilgilere inandım ailece aşı olmadık. Çok pişman oldum. Ama siz bizim gibi olmayın. Aşınızı tam olun. Öyle sosyal medyaymış veya sağdan soldan duyduklarınıza inanmayın. Devletimize güvenin ve aşılarınızı yaptırın” dedi.

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FOTOĞRAF 6 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu aşının önemine dikkat çekerken, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Koronavirüs Yoğun Bakım Ünitesi'nde yatan hastaların tamamı aşı olmamış kişilerden oluşuyor. Bu kişilerden birisi olan Bedia Aşankeleş, yoğun bakımda anne ve babasıyla tedavi görüyor. Aynı hastanede anne ve babasıyla koronavirüs yoğun bakım servisinde tedavi gören Bedia Aşankeleş , “Maalesef aşı olmadığım için buraya düşmek zorunda kaldım. 16 gündür bu acıyı çekiyorum ve son 5 gündür burada yatıyorum. Çok zor bir süreç. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı dinlemediğim için çok pişmanım. Şu an hala nefes darlığı yaşıyorum, hala acısı geçmemiş. Sürekli aşı olmayı erteledim, ha bugün ha yarın derken sonuç bu noktaya kadar geldi. Aşı olmamanın pişmanlığını çok kötü yaşadım. Şu an annem ve babam yoğun bakım servisinde yatıyorlar, onlar aşı olmadı. Biz ailece aşı olmamıştık zaten. Ben, annem ve babam şu an çok kötüyüz. Üçümüzde burada yatıyoruz. 7 yaşında çocuğumu evde bırakıp geldim. Aklım fikrim çocuğumda ve lütfen herkes aşısını olsun. Aşı önemli. Nefes darlığı yaşayınca insan aşının önemini anlıyor.” dedi. Koronavirüs yoğun bakım ünitesinde 2 gündür tedavi görmeye başlayan İpek Manto, “Burada çok acı çekiyorum. Aşı olmadığım için çok pişmanım. Daha önceden aşı yaptırmadım, aşı olmak istediğimde ise koronavirüse yakalanmıştım. Aşı olmayan insanlar bir an önce aşılarını olmalı, aşı iyidir.” diye konuştu. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Koronaviürs Yoğun Bakım Genel Koordinatörü Doktor İsmail Kızıltaş ise yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 90’ının aşısız olduğunu söyledi. Kızıltaş şu ifadeleri kullandı; “Son iki gündür 35’e yakın hastamız var. Bunlardan ikisi aşılı, diğerleri tamamen aşısız. Zaman zaman yoğun bakım servislerinde yaptığımız vizitler sırasında hastalarımızın özellikle aşı olmadıkları için hastanede yattıklarına ve pişmanlık duyduklarına şahit oluyoruz. Aşı karşıtlığı maalesef toplumumuzun belli bir kesimi tarafından yapılıyor. Oysa bizim bu hastalıkla mücadelemizde en etkili silahımız aşı. 3 hafta öncesine göre aşı oranlarımız çok düşük bir seviyedeydi ama son günlerde bakanlığımızın saha koordinatörleri ve il sağlık müdürlüğümüzün de destekleriyle aşı oranı yüzde 69’a yükseldi. Batı oranına göre aşı oranımız hala düşük, bunu hep beraber insanları bilinçlendirip aşı karşıtlığı yapan insanların söylediklerinin gerek dışı olduğunu gösterip, aşı oranlarını yükseltmeliyiz. Toplum bağışıklığından söz edebilmemiz için aşılama oranının yüzde 80’e çıkması gerekmektedir. Bu hastalığın solunum yoluyla bulaştığını biliyoruz. Aynı ailede ve aynı ortamda bulunan insanlardan birinin hasta olması diğerlerine bulaşmasına sebep oluyor. Aynı aile içinde aşılı olan vatandaşlarımızın hastalığa yakalanmadığını, aşı olmayanların bu hastalığa yakalandığını görüyoruz. Koronavirüs hastalığıyla tek mücadelemiz aşıdır. Zamanında aşılarımızı yaptırıp, çevremizi bu konuda bilinçlendirip, aşı olma konusunda insanları teşvik etmeliyiz.” Aşı olmayan aile yoğun bakımda: Bakan Koca'yı dinlemediğimiz için çok pişmanız hep erteledik Aşı yaptırmadığı için pişman olan Bedia Aşankeleş, "16 gündür bu acıyı çekiyorum ve son 5 gündür burada yatıyorum. Çok zor bir süreç. Sürekli aşı olmayı erteledim" ifadelerini kullandı.

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