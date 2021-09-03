Hayat Aşı olmayı da PCRı da reddeden Yıldız Tilbenin konseri iptal edildi
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Aşı olmayı da PCR'ı da reddeden Yıldız Tilbe'nin konseri iptal edildi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum" diyen Yıldız Tilbe'nin 18 Eylül'de Kıbrıs'ta vereceği konseri iptal oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Aşı olmayı da PCRı da reddeden Yıldız Tilbenin konseri iptal edildi
Yıldız Tilbe

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 6 Eylül itibariyle konser ve etkinlik alanlarına katılacak kişilerin aşı ya da PCR testi yaptırmasının zorunlu hale getirildi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla aşıya ve koronavirüs testine karşı olduğunu açıklayan Yıldız Tilbe'ye kötü haber geldi.

Twitter hesabından sık sık aşıyla ilgili paylaşımlar yapan Tilbe'nin işleri aksamaya başladı. Aşı karşıtı paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Yıldız Tilbe'nin 18 Eylül'de Kıbrıs'taki bir otelde vereceği konserin de iptal edildiği ileri sürüldü.

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"ZULÜM BU"

Yıldız Tilbe aşı ve PCR testinin zorunlu tutulmasıyla ilgili yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum. Allah'ın dediği olur. İsteyen aşı olur istemeyen olmaz bu insanın tercih hakkıdır. Tüm yasaların kanunların üstündedir. İnsanın kişilik hakları dokunulmazdır. Konsere gidenlere PCR zulümden başka bir şey değil.

"BENDEN UZAK DURUN"

Sinemada film izlemek için seyahat için PCR testi yapmak zulümdür. Ben kendi konserime giderken PCR testi olacağım, olmam ki. PCR da aşı da olmayacağım, çalışmam yasaklanacak mı, çalışamayacak mıyım? Benden uzak durun gerçekten."

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