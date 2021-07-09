Hayat Aşılama oranında yüzde 70i yakalamak için meydana çadır kurdular Randevusuz aşı yapıyorlar
AKTÜEL TÜRKİYE

Aşılama oranında yüzde 70'i yakalamak için meydana çadır kurdular: Randevusuz aşı yapıyorlar

Kovid-19 aşılama oranı yüzde 43 olan Muş'un Malazgirt ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na çadır kuruldu. Günlük aşılama hedeflerinin 150-200 olduğunu belirten İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şeyma Görçin Karaketir, "Kurban Bayramı'na kadar ilçemizin yüzde 70'ini aşılamayı hedefliyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Aşılama oranında yüzde 70i yakalamak için meydana çadır kurdular: Randevusuz aşı yapıyorlar
Muşlu vatandaşlar kurulan stantta randevu almadan aşı olabiliyor.

Malazgirt İlçe Sağlık Müdürlüğü, aşılama çalışmalarını hızlandırmak amacıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na çadır kurdu. Randevu alamayan ya da ilçede gezerken aşı olmak isteyenlere yardımcı olunması için kurulan çadırdaki çalışmaları inceleyen Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, "Çadırımızda aşılama çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Sadece belli merkezlerde, hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinin dışına çıkarak vatandaşların bizzat bulunduğu her yerde aşılamaları sağlıyoruz. İlk günlerdeki aşılama rakamlarımız gayet güzel. Aşılama büyük bir hızla devam ediyor. Şu an için ilçemizde aşılama oranı yüzde 43 tamamlanmış durumda ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. Sayıyı daha da artırma gayretindeyiz" diye konuştu.

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'BULAŞ ZİNCİRİNİ AŞIYLA DURDURABİLİRİZ'

Aşının hastalıkla en etkili mücadele aracı olduğunu söyleyen İlçe Sağlık Müdürü Şeyma Görçin Karaketir ise "Günlük aşılama sayımızın 150 ile 200 arasında olmasını hedefliyoruz. Hastaneye ulaşamayan veya aile sağlık merkezlerine gitmekte güçlük çeken halkımız yoldan geçerken, alışverişini yaparken dahi uğrayabileceği bir merkez olduğu için Demokrasi Meydanı'nı seçtik. Herkesin sağlık sistemine erişip aşısını yapması için bu çadırı hayata geçirdik. Şu an Malazgirt için aşılama oranımız yüzde 43 ve bunu yükseltmeye çalışıyoruz. Bayrama kadar hedefimiz aşılama oranını yüzde 70'e çıkarmak. Aşının bireysel değil toplumsal bir sorun olduğunu hatırlatmak istiyorum. Herkesi aşı olamaya davet ediyorum ancak bulaş zincirini ve hastalığın ilerlemesini bu şekilde durdurabiliriz. Aşısını yaptırmayan 18 yaş üstü herkesi buraya davet ediyorum" dedi.

Çadıra üçüncü doz aşısını yaptırmaya geldiğini belirten Kutbettin Sönmez (66) de "İzmir'de iki doz aşı oldum. Hiçbir sıkıntı görmedim. Malazgirt'te de üçüncü doz aşımı oldum. Allah devletimize zeval vermesin. Çadır kurulmuş. Ben de yolda gelirken, çadırı gördüm. Çadırın meydana kurulması bizim için de çok kolaylık oldu" diye konuştu.

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