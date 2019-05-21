Atık pet şişelerin geliri cami yapımına harcanıyor

Dernek Başkanı Çetin Koç, yaptığı açıklamada, Sincan ilçesinde geçen yıl ekimde inşasına başlanan caminin ihtiyaçlarının derneğin üyeleri ve hayırseverlerce karşılandığını belirtti.

İnşaatta görevli bir demir işçisinin teklifi üzerine caminin bahçesine atık pet şişe ve plastik toplama bölümü yapıldığını anlatan Koç, "Belediyeye müracaat ettik. Derneğin etrafını telle çevirdik. Mahallenin etrafına reklam panoları astırdık." diye konuştu.

Koç, "Ayda bin lira, bin 500 lira arasında para kazanıyoruz. Elektrik, su, doğal gaz faturalarımızı karşılıyoruz, camimize bir katkısı oluyor. Yaklaşık 8 aydır süreç böyle devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Atık toplama alanı iki haftada bir doluyor

Vatandaşlarca toplama alanına her türlü plastiğin atıldığını belirten Koç, "En azından mahalledeki, çöp varillerindeki atıkları değerlendirmiş oluyoruz. Hiç olmazsa etrafımız, çevremiz temiz oluyor. Bütün mahalle seferber oldu. Genellikle de kadınlar getiriyor. Çocuklu aileler okula giderken buraya petlerini boşaltıyor. Haftada, 15-20 günde bir doluyor burası" dedi.

Koç, atık toplayıcısının da camiye yardım yapmak için pet şişe ve plastikleri değerinden biraz daha fazlaya aldığını anlattı.

Selçuklu mimarisiyle inşa edilen camide, yapımı tamamlandığında bin 200 kişinin aynı anda ibadet edebileceğini bildiren Koç, şunları kaydetti:

"Bazı vatandaşlarımız camimize yardım ediyor. Daha temel atılmadan 93 yaşında Şaban isimli bir amca geldi. Allah razı olsun. Temel atabilmemiz için evini satmış, parasını bize getirdi. Onun sayesinde demirlerimizi aldık. Evinin değeri 190 bin lira civarındaydı. Zemin katın demirlerini attıktan sonra üst katı yaparken bir vatandaşımız geldi, 160-180 bin lira para da o verdi. Ondan sonra ufak tefek paralarla da ayakta durmaya çalışıyoruz ama çok eksiğimiz var."

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FOTOĞRAF 9 TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un geçtiğimiz günlerde ekrana gelen 147. bölümünde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Beybolat Bey karakterini canlandıran Ali Ersan Duru Diriliş Ertuğrul'a veda etti. Süper Haber'in haberine göre, Engin Altan Düzyatan'a diziden ayrılacağı iddiaları sorulunca da söylentileri kesin bir dille yalanlamış: Dizi devam ediyor ben de kadrodayım diyerek adeta Burak Özcivit'e gönderme yapmıştı. Bu açıklamanın ardından Burak Özcivit ile Engin Altan Düzyatan'ın arası açılmış ikili yan yana hiç görülmemiş ve birbirleri hakkında açıklama yapmaktan kaçmışlardı. Diriliş Ertuğrul dizisi için artık son karar verildi. Aynı dizide birlikte rol almak istemeyen Burak Özcivit ve Engin Altan Düzyatan için formül bulundu.Yeni sezonda dizinin adı değişecek. Halime Sultan'ın ölümünde olduğu gibi dizide işlenen tarih de değişecek. Ertuğrul Gazi bu sezon sonunda final de ölecek. Böylece Engin Altan Düzyatan diziye veda edecek. Gelecek sezon ise Diriliş ya da Kuruluş Osman adıyla devam edecek. Osman Gazi'yi ise Burak Özçivit canlandıracak. Diriliş Ertuğrul dizisinde tarihi karar: Birlikte rol almak istemediler Ekranların reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'da birlikte rol almak istemeyen Burak Özcivit ve Engin Altan Düzyatan için çözüm bulundu. Fenomen yapımın yeni sezonunda isim değişikliğine gidilecek. BiP'te paylaş

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