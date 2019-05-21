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Hayat Atık pet şişelerin geliri cami yapımına harcanıyor
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AKTÜEL

Atık pet şişelerin geliri cami yapımına harcanıyor

Başkentte, Hz. Hamza Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneğince, çevre kirliliğine dikkati çekmek için toplanan atık pet şişe ve plastiklerin geri dönüşümünden elde edilen gelirle, yapımı devam eden caminin ihtiyaçları karşılanıyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Dernek Başkanı Çetin Koç, yaptığı açıklamada, Sincan ilçesinde geçen yıl ekimde inşasına başlanan caminin ihtiyaçlarının derneğin üyeleri ve hayırseverlerce karşılandığını belirtti.

İnşaatta görevli bir demir işçisinin teklifi üzerine caminin bahçesine atık pet şişe ve plastik toplama bölümü yapıldığını anlatan Koç, "Belediyeye müracaat ettik. Derneğin etrafını telle çevirdik. Mahallenin etrafına reklam panoları astırdık." diye konuştu.

Koç, "Ayda bin lira, bin 500 lira arasında para kazanıyoruz. Elektrik, su, doğal gaz faturalarımızı karşılıyoruz, camimize bir katkısı oluyor. Yaklaşık 8 aydır süreç böyle devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Atık toplama alanı iki haftada bir doluyor

Vatandaşlarca toplama alanına her türlü plastiğin atıldığını belirten Koç, "En azından mahalledeki, çöp varillerindeki atıkları değerlendirmiş oluyoruz. Hiç olmazsa etrafımız, çevremiz temiz oluyor. Bütün mahalle seferber oldu. Genellikle de kadınlar getiriyor. Çocuklu aileler okula giderken buraya petlerini boşaltıyor. Haftada, 15-20 günde bir doluyor burası" dedi.

Koç, atık toplayıcısının da camiye yardım yapmak için pet şişe ve plastikleri değerinden biraz daha fazlaya aldığını anlattı.

Selçuklu mimarisiyle inşa edilen camide, yapımı tamamlandığında bin 200 kişinin aynı anda ibadet edebileceğini bildiren Koç, şunları kaydetti:

  • "Bazı vatandaşlarımız camimize yardım ediyor. Daha temel atılmadan 93 yaşında Şaban isimli bir amca geldi. Allah razı olsun. Temel atabilmemiz için evini satmış, parasını bize getirdi. Onun sayesinde demirlerimizi aldık. Evinin değeri 190 bin lira civarındaydı. Zemin katın demirlerini attıktan sonra üst katı yaparken bir vatandaşımız geldi, 160-180 bin lira para da o verdi. Ondan sonra ufak tefek paralarla da ayakta durmaya çalışıyoruz ama çok eksiğimiz var."

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Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar'ın son hali: Görenler şaşkın
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